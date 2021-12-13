11:02 (мск), источник: Life.ru
Испанский журналист раскритиковал российские парикмахерские за чрезмерную маскулинность
В России забота о внешнем виде для представителей сильного пола — табу, уверен Колас.
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Испанский журналист Хавьер Колас заявил, что в России барбершопы и парикмахерские для представителей сильного пола «трещат от тестостерона».
«В Москве от тестостерона трещат даже высококлассные парикмахерские», — написал он в статье для El Mundo.
По мнению европейца, россияне большое значение придают маскулинности. В этой связи забота о внешнем виде для них — табу. Колас пояснил, что в московских салонах видел боксёрские груши, флаконы в форме бутылок виски, а также фотографии суровых бородатых мужчин и татуировки в стиле «сделано в Магадане».
Журналист задался вопросом, зачем всё это находится в парикмахерских. И предположил, что такие атрибуты помогают российским мужчинам чувствовать себя мужественными, даже если они «отстригают чёлку».