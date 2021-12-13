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05:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Премьер-министр Японии «пока не видел привидений» в своей резиденции

Премьер-министр Японии Фумио Кисида пока не увидел привидений в своей официальной резиденции, куда он переехал 12 декабря. Об этом он с улыбкой сообщил журналистам, передает ТАСС.

Источник: AFP 2021

«Я чувствую, что хорошо выспался. Привидений пока не видел», — заявил глава правительства. Он стал первым за 10 лет премьером страны, который поселился в резиденции. До этого он жил в общежитии для депутатов парламента.

Как отмечает агентство, про резиденцию ходит много слухов и легенд, в том числе о призраках. Жена премьер-министра Цутому Хата, который занимал пост в 1994 году, в своей книге описала белую фигуру возле пруда и странную атмосферу.

Ёсиро Мори, возглавлявший правительство Японии с 2000 по 2001 годы, рассказывал о звуках поворачивающихся дверных ручек по ночам и посоветовал своему преемнику Дзюнъитиро Коидзуми соблюдать осторожность с привидениями.

10 ноября стало известно, что правительство Японии в полном составе ушло в отставку: у нижней палаты закончился срок полномочий, и всему кабинету предстоит переизбрание. Премьер-министр Фумио Кисида был вновь избран на пост.

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