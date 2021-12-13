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08:35 (мск), источник: ТАСС

Участница из Индии завоевала титул «Мисс Вселенная»

В конкурсе приняли участие девушки из 80 стран.

Источник: AFP 2021

ТАСС, 13 декабря. Представительница Индии Харназ Сандху стала победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная». Трансляция мероприятия, проходившего в Эйлате, велась в ночь на понедельник на странице конкурса в YouTube.

В финальную часть церемонии после конкурса купальников вышли 10 участниц, в дальнейшем только пяти из них представилась возможность ответить на вопросы жюри, посвященные злободневным темам, и приблизиться к финалу. После этого этапа остались участницы из Индии, Парагвая и ЮАР, которым предстояло выступить с короткой речью на определенную тему.

Конкурсанткам предложили дать совет девушкам, которые вынуждены сталкиваться с давлением в современном мире. Победительница обратилась к молодым людям с энергичным призывом верить в себя, не сравнивать себя с другими и думать о важных событиях, которые происходят в мире.

В 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. В этом году Россию представляла Ралина Арабова — обладательница титулов «Мисс Татарстан 2019» и «Вторая вице-мисс Россия 2019».

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