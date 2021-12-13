13:55 (мск), источник: ТАСС
Моргенштерн и Zivert стали артистами года по версии «VK Музыки»
Кроме того, группа Maneskin победила в номинации «Иностранный артист года».
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Сервис «VK Музыка» подвел итоги 2021 года. Рэпер Моргенштерн победил сразу в нескольких категориях, говорится в пресс-релизе VK.
«В 2021-м Алишера [Моргенштерна] и его творчество обсуждали так часто, что VK Музыка создала специальную номинацию — “Моргенштерн года”. Победил в ней Артур Пирожков», — указано в сообщении.
Полный список победителей выглядит так:
«Музыкальное сообщество года» — «Тихое Место», «Рифмы и Панчи», «Сторона».
В «VK Музыке» также пояснили, почему создали специальную категорию «“Вам нужен фит” года»: «Скриптонит и Моргенштерн — артисты, которые чаще всего пересекаются в плейлистах пользователей. А совместных треков у них все еще нет».
Кроме того, сервис создал плейлист из 30 самых популярных песен года.
«VK Музыка» объединяет все музыкальные продукты VK: музыкальные разделы соцсетей, общую библиотеку контента, продукты для музыкантов и лейблов, общие технологии рекомендаций и отдельное мобильное приложение.