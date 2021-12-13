Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 13 декабряНанкинская резня, образование партии ЛДПР, арест Саддама Хусейна и другие события
Фоторепортажи
15Фото старинного маяка в Уэльсе признано победителем престижного конкурса
16Экстремальная погода в Москве и России
13:55 (мск), источник: ТАСС

Моргенштерн и Zivert стали артистами года по версии «VK Музыки»

Кроме того, группа Maneskin победила в номинации «Иностранный артист года».

Сервис «VK Музыка» подвел итоги 2021 года. Рэпер Моргенштерн победил сразу в нескольких категориях, говорится в пресс-релизе VK.

«В 2021-м Алишера [Моргенштерна] и его творчество обсуждали так часто, что VK Музыка создала специальную номинацию — “Моргенштерн года”. Победил в ней Артур Пирожков», — указано в сообщении.

Полный список победителей выглядит так:

  • «Артист года» — Моргенштерн.
  • «Альбом года» — Million Dollar: Business (Моргенштерн).
  • «Моргенштерн года» — Артур Пирожков.
  • «Артистка года» — Zivert.
  • «Группа года» — Artik & Asti.
  • «Иностранный артист года» — Maneskin.
  • «Прорыв года» — OG Buda.
  • «Трек года» — «Птичка» (HammAli & Navai).
  • «Репит года» — Baby Mama (Скриптонит, Райда).
  • «“Вам нужен фит” года»— Скриптонит и Моргенштерн.
  • «Куратор года» — «Родной звук».

«Музыкальное сообщество года» — «Тихое Место», «Рифмы и Панчи», «Сторона».

В «VK Музыке» также пояснили, почему создали специальную категорию «“Вам нужен фит” года»: «Скриптонит и Моргенштерн — артисты, которые чаще всего пересекаются в плейлистах пользователей. А совместных треков у них все еще нет».

Кроме того, сервис создал плейлист из 30 самых популярных песен года.

«VK Музыка» объединяет все музыкальные продукты VK: музыкальные разделы соцсетей, общую библиотеку контента, продукты для музыкантов и лейблов, общие технологии рекомендаций и отдельное мобильное приложение.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "20 млн коммунистов — и никто не встал на защиту Советского Союза"
Просто людей убивали, семьями вырезали - Степашин о первой смерти, которую увидел
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь