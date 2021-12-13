В России омикрон-штамм выявлен у 16 человек

«Из 177 граждан, которые сегодня вернулись, у 16 обнаружен штамм “омикрон”, они все находятся под наблюдением», — сказала Голикова, выступая в Госдуме на заседании фракции «Единой России» (цитата по «РИА Новости»).
Центр имени Гамалеи сообщал, что двое россиян с «омикроном» прививались от коронавируса. Всемирная организация здравоохранения и некоторые врачи заявляли, что считают этот вариант менее опасным, чем «дельта», однако более заразным. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что пока нет достоверных данных о том, что новый вариант коронавируса менее опасен по сравнению с остальными.
В России 13 декабря выявили 29 558 заболевших коронавирусом, за прошедшие сутки умер 1221 человек. Коллективный иммунитет в стране превысил 55%.