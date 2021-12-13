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10:47 (мск), источник: Коммерсантъ

В России омикрон-штамм выявлен у 16 человек

Новый штамм коронавируса «омикрон» обнаружен уже у 16 вернувшихся из ЮАР россиян, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Ранее было известно о двух случаях заражения новым вариантом вируса среди российских граждан.

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Источник: РИА "Новости"

«Из 177 граждан, которые сегодня вернулись, у 16 обнаружен штамм “омикрон”, они все находятся под наблюдением», — сказала Голикова, выступая в Госдуме на заседании фракции «Единой России» (цитата по «РИА Новости»).

Центр имени Гамалеи сообщал, что двое россиян с «омикроном» прививались от коронавируса. Всемирная организация здравоохранения и некоторые врачи заявляли, что считают этот вариант менее опасным, чем «дельта», однако более заразным. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что пока нет достоверных данных о том, что новый вариант коронавируса менее опасен по сравнению с остальными.

В России 13 декабря выявили 29 558 заболевших коронавирусом, за прошедшие сутки умер 1221 человек. Коллективный иммунитет в стране превысил 55%.

Справка
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