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11:25 (мск),

Телеканал «Россия» покажет новые «Тайны следствия»

Премьера долгожданного нового сезона состоится 13 декабря в 21:20.

13 декабря на телеканале «Россия» стартует премьера нового 21-го сезона детективного сериала «Тайны следствия». Популярный детектив, ставший рекордсменом по количеству сезонов на российском телевидении, продолжает удивлять своих зрителей.

В новом сезоне зрителей ждет еще больше интересных расследований, новые и уже полюбившиеся герои, а также неожиданный любовный треугольник главной героини подполковника юстиции Марии Швецовой (Анна Ковальчук).

Помимо Ковальчук, роли в сериале исполнили Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Комашко, Ольга Павловец, Вячеслав Захаров, Андрей Шарков, Степан Пивкин, Наталья Ионова, Злата Ковальчук и многие другие.

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