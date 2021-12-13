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15:14 (мск), источник: Газета.Ру

Мизулина ответила на упреки Моргенштерна в пиаре на его имени

Глава «Лиги безопасного интернета» в беседе с изданием «Подъем» ответила на упреки рэпера Моргенштерна в том, что она якобы хайпится на его имени.

Источник: РИА "Новости"

Она подчеркнула, что будет рада опровергнуть свое заявление о возможном иностранном финансировании рэпера. «Идет некая подмена понятий. При чем здесь тема хайпа. Речь идет о том: есть иностранное финансирование или нет. Мы будем рады, если эта информация не подтвердится и опровергнем с удовольствием», — сказала она.

По словам Мизулиной, к рэперу нет повышенного внимания. «Есть внимание к нему со стороны его команды, которая раскручивает любое упоминание этого лица. Я не виновата, что мне задают вопросы об этом исполнителе. Мне ничего не отвечать, по их мнению? Кто установил эти правила?» — рассуждает она, добавляя, что ее интервью, заинтересовавшее Моргенштерна, было значительно отредактировано. «Это интервью писалось полтора месяца назад, оно вышло в очень сильно смонтированном виде, и меня лично удивили и дата выхода, и то, что вышло в итоге», — заключила она.

Ранее Екатерина Мизулина заявила, что рэпер Моргенштерн получает иностранное финансирование. Она указала, что в России существует определенный круг исполнителей и блогеров, которые систематично распространяют контент, связанный с тематикой насилия, пропагандой наркотиков и «победобесием». По словам Мизулиной, им дается определенный «файл», с указанными темами, которые необходимо постоянно затрагивать.

Моргенштерн отметил, что подобные заявления направлены только на повышение цитируемости их авторов.

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