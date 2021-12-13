15:54 (мск), источник: Forbes
Журнал Time назвал Илона Маска человеком года
Журнал Time выбрал человеком года Илона Маска. В этом году основатель Tesla стал первым миллиардером в истории, чье состояние превысило $300 млрд.
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«Человеком года» по версии журнала Time стал Илон Маск. Об этом говорится на сайте журнала.
Time отметил, что у Маска «нет дома и он распродает свое состояние», что он «запускает спутники на орбиту и укрощает Солнце», что он «водит машину, которую сам создал и которой не нужно топливо и едва ли нужен водитель», а также что он «движением пальца заставляет рынки взлетать или падать в обморок».
Состояние Маска на закрытии торгов 12 декабря оценивалось в $265,4 млрд. Это почти на $70 млрд больше, чем у занимающего второе место основателя Amazon Джеффа Безоса. В начале ноября Маск стал первым в истории человеком, чье состояние достигло $300 млрд.
Илон Маск — лидер по приросту состояния в деньгах за последний год. С начала года его состояние выросло на $110 млрд — так же, как и в 2020-м, писал американский Forbes. По его подсчетам, акции производителя электромобилей Tesla подорожали за год более чем на 40%, а ее капитализация впервые превысила $1 трлн. Оценочная стоимость другого предприятия Маска — его космической компании SpaceX — в октябре превысила $100 млрд, писал CNBC.
В 2020 году звание «человека года» разделили действующие президент США Джо Байден, обошедший на выборах Дональда Трампа, и вице-президент страны Камала Харрис. Сам Трамп вошел в шорт-лист Time, помимо него, на звание человека года претендовали сотрудники системы здравоохранения совместно с главным инфекционистом США Энтони Фаучи и сторонники движения за расовую справедливость, к которым, в частности, относятся активисты Black Lives Matter.
В прошлые годы Time признавал человеком года среди прочих Иосифа Сталина, Никиту Хрущева, Юрия Андропова, Михаила Горбачева и Владимира Путина. В 2019-м журнал отдал звание экоактивистке из Швеции Грете Тунберг.