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01:46 (мск), источник: ТАСС

Для учащихся российских школ на Байконуре могут ввести казахский язык

В программу начального общего, основного общего и среднего общего образования могут также включить историю и литературу Казахстана.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ совместно с министерством образования Казахстана рассмотрят вопрос о включении истории Казахстана и казахского языка в качестве предметов в программу российских средних школ Байконура. Об этом сообщил ТАСС источник на Байконуре.

«Министерство просвещения РФ и Министерство образования и науки Казахстана проработают вопрос включения предметов “история Казахстана”, “казахский язык и литература” в программу начального общего, основного общего и среднего общего образования российских школ на Байконуре», — отметил собеседник агентства.

Как уточнил источник, соответствующее поручение было дано по итогам заседания межправительственной комиссии. О результатах проработки вопроса стороны должны доложить до 1 июля 2022 года сопредседателям межправкомиссии.

Заседание Казахстанско-российской межправительственной комиссии по комплексу Байконур прошло в Нур-Султане в понедельник. На нем обсуждались перспективы дальнейшего совместного использования этого комплекса. В заседании приняли участие вице-премьер РФ Юрий Борисов, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, мэр Байконура Константин Бусыгин и другие.

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