04:21 (мск), источник: Life.ru
Число случаев ковида в США превысило 50 миллионов
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии от коронавируса в стране скончалось более 798 тысяч заболевших.
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В США число случаев заражения коронавирусом превысило 50 миллионов. Такие сведения приводит Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По состоянию на 01:30 мск вторника, 14 декабря, количество случаев ковида в Соединённых Штатах с начала пандемии достигло 50 062 033. При этом за всё время от инфекции скончалось более 798 тысяч заболевших.
Наихудшая ситуация с CoViD-19 в США фиксируется в штатах Калифорния и Аризона.
Ранее в США заявили, что штамм «омикрон» чаще поражает полностью привитых от ковида. В регуляторе CDC отметили, что большинство заболевших переносили инфекцию в лёгкой форме. Такое течение болезни специалисты объясняют тем, что пациенты были вакцинированы.
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