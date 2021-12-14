ВОЗ предупредила, что ждет растущего числа смертей от штамма «омикрон»

«По мере увеличения числа случаев, связанных с вызывающим озабоченность вариантом, во всем мире мы ожидаем появления информации о количестве случаев госпитализации и даже смертей», — цитирует агентство сообщение ВОЗ.
В организации пояснили, что еще не во всех странах есть возможность для детального анализа случаев COVID-19 и смертей, вызванных заболеванием.
Это значит, что оценить точно вклад «омикрона» в общую статистику по коронавирусу пока сложно. Один из вариантов решения — обмен информацией между странами.
«Более подробная информация о тяжести “омикрона” ожидается в ближайшие недели из-за временной задержки между увеличением числа случаев и увеличением числа тяжелых случаев и смертей», — добавили в ВОЗ.
«Омикрон» выявили в странах Южной Африки в ноябре. К 12 декабря, по данным ВОЗ, случаи заражения новым штаммом зафиксировали уже в 63 странах. 6 декабря о первых случаях заражения сообщили и российские власти. 11 декабря правительство полностью запретило въезд в Россию иностранцам из девяти африканских стран и Гонконга, где распространяется новый вариант коронавируса.
Врачи называют симптоматику COVID-19, вызываемого новым штаммом, схожей с гриппом. У пациентов реже возникает потеря вкуса и обоняния, сами симптомы слабее. Однако, предположительно, «омикрон» может оказаться заразнее других штаммов. В Великобритании, к примеру, власти прогнозируют полное вытеснение «дельты» «омикроном» в ближайшие дни. Не исключил такого сценария и глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Как предупреждал заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов, заявления, что омикрон-штамм вызывает легкое течение COVID-19, абсолютно безответственны. Он предостерег от преждевременных выводов до получения полной информации о течении заболевания при заражении «омикроном».