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11:02 (мск), источник: РБК

ВОЗ предупредила, что ждет растущего числа смертей от штамма «омикрон»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) полагает, что новый штамм коронавируса «омикрон» приведет к росту количества госпитализаций и смертей пациентов с COVID-19. Об этом заявили «РИА Новости» в пресс-службе организации. Пока точных данных о том, какой именно вклад «омикрон» вносит в статистику по COVID-19, нет — не все страны могут его диагностировать.

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Источник: Reuters

«По мере увеличения числа случаев, связанных с вызывающим озабоченность вариантом, во всем мире мы ожидаем появления информации о количестве случаев госпитализации и даже смертей», — цитирует агентство сообщение ВОЗ.

В организации пояснили, что еще не во всех странах есть возможность для детального анализа случаев COVID-19 и смертей, вызванных заболеванием.

Это значит, что оценить точно вклад «омикрона» в общую статистику по коронавирусу пока сложно. Один из вариантов решения — обмен информацией между странами.

«Более подробная информация о тяжести “омикрона” ожидается в ближайшие недели из-за временной задержки между увеличением числа случаев и увеличением числа тяжелых случаев и смертей», — добавили в ВОЗ.

«Омикрон» выявили в странах Южной Африки в ноябре. К 12 декабря, по данным ВОЗ, случаи заражения новым штаммом зафиксировали уже в 63 странах. 6 декабря о первых случаях заражения сообщили и российские власти. 11 декабря правительство полностью запретило въезд в Россию иностранцам из девяти африканских стран и Гонконга, где распространяется новый вариант коронавируса.

Врачи называют симптоматику COVID-19, вызываемого новым штаммом, схожей с гриппом. У пациентов реже возникает потеря вкуса и обоняния, сами симптомы слабее. Однако, предположительно, «омикрон» может оказаться заразнее других штаммов. В Великобритании, к примеру, власти прогнозируют полное вытеснение «дельты» «омикроном» в ближайшие дни. Не исключил такого сценария и глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Как предупреждал заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов, заявления, что омикрон-штамм вызывает легкое течение COVID-19, абсолютно безответственны. Он предостерег от преждевременных выводов до получения полной информации о течении заболевания при заражении «омикроном».

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