12:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сети показали лучшие пряничные домики сезона (фото, видео)
Шедевры от Swarovski, кондитеров и творческих личностей.
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Дизайнер интерьеров Вирджиния Хоффман из Солт-Лейк-Сити в США давно обратила внимание, что ее семейный коттедж из темного кирпича напоминает пряничный домик. Вместе с мужем, профессиональным художником, она решила добавить немного «глазури». Украшения изготовили из подручных средств, расплавив пластик газовой горелкой, и закрепили на крыше.
Жительница американской деревни Спринг-Лейк в штате Мичиган тоже превратила свое небольшое жилище в домик из глазури и леденцов. Так она почтила память своего сына, который очень любил Рождество.
Лондонский клуб Annabel's известен своими фантастическими сезонными экспозициями на фасаде. Для их оформления Annabel's приглашают лучших дизайнеров. К Рождеству 2021 года здание оформили в сотрудничестве со Swarovski. Клуб превратился в яркий пряничный домик с украшениями из кристаллов, напоминающих сахар.
Санна Хедерштедт, живущая на шведском острове Готланд, построила целый квартал из пряников. Здесь и дома, и кофейни, и площади, и оранжереи, и даже дом муми-троллей. Есть свое произведение женщина не собирается — планирует показывать его всем желающим до Пасхи.
Анна Лысенко