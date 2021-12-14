Трассу М-5 на подъезде к Екатеринбургу расширяют с опережением сроков

— Я часто здесь езжу, сейчас стало удобно, да и аварий меньше. Ведь обгон — это всегда риск, а сейчас никаких проблем нет, — поделился впечатлением от поездки между двумя уральскими столицами автомобилист Геннадий Пережогин.
Работы ведутся на подъезде к Екатеринбургу на участке 79+899 — 121+509 км. В 2020 году ФКУ Упрдор «Южный Урал» заключило госконтракт, в рамках которого дорожники увеличивают количество полос движения с двух до четырёх.
Кроме того, здесь разделяют потоки барьерным ограждением, устраивают шесть разворотных петель, два пешеходных перехода, два светофорных объекта. Все разворотные петли будут освещены.
Срок выполнения работ по контракту — с мая 2020 по ноябрь 2022. Но уже сейчас понятно, что подрядчики опережают сроки. Об этом говорят цифры:
2020 год: план 8 км, сделано 12,4 км; 2021 год: план 8,8 км, сделано 19 км; 2022 год: осталось 9 км.
К осени 2022 года трасса между двумя уральскими миллионниками будет четырёхполосной на всём протяжении.