Центр имени Гамалеи создал модификацию «Спутника V» под омикрон-штамм

По словам Гинцбурга, обновленный препарат начнут применять, если будет выявлено снижение эффективности оригинального «Спутника V» против «омикрона» в десять и более раз. На данный момент, как уточнил ученый, «нет никаких серьезных доказательств того, что “омикрон” вытеснит» дельта-штамм. Этот вариант COVID-19 пока является наиболее распространенным в мире.
«Если же действительно произойдет полное вытеснение (дельта-штамма.— “Ъ”), то тогда необходимо будет заменить вставку, которая определяет и кодирует защиту от дельта-штамма на вставку, которая будет определять защиту от омикрон-штамма. Такие конструкции в институте созданы, они уже собраны», — пояснил Александр Гинцбург в эфире «России 24».
Исследование эффективности «Спутника V» к новому омикрон-штамму начали в конце ноября, эксперты отводили на него три недели. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обещал произвести 100 млн доз вакцины под «омикрон» до 20 февраля. В РФПИ заверяли, что «Спутник V» показал эффективность против всех существующих мутаций COVID-19. Центр имени Гамалеи предложил колоть людям со сниженным иммунитетом дополнительную дозу вакцины.