Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Эксперт назвала льготы и выплаты, которые положены перед пенсией В России существует понятие предпенсионного возраста, который наступает за пять лет выхода на пенсию
Фоторепортажи
16Экстремальная погода в Москве и России
16Представительница Индии Харназ Сандху завоевала титул «Мисс Вселенная»
16:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Центр имени Гамалеи создал модификацию «Спутника V» под омикрон-штамм

Первые данные об эффективности российской вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма коронавируса могут быть получены на следующей неделе, сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он рассказал, что центр также разработал модифицированный вариант вакцины под новый штамм. Ранее сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что среди 16 россиян, заразившихся «омикроном», 11 были привиты от коронавируса.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
16:56 (мск)Собянин: срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 москвичей продлевается до года
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

По словам Гинцбурга, обновленный препарат начнут применять, если будет выявлено снижение эффективности оригинального «Спутника V» против «омикрона» в десять и более раз. На данный момент, как уточнил ученый, «нет никаких серьезных доказательств того, что “омикрон” вытеснит» дельта-штамм. Этот вариант COVID-19 пока является наиболее распространенным в мире.

«Если же действительно произойдет полное вытеснение (дельта-штамма.— “Ъ”), то тогда необходимо будет заменить вставку, которая определяет и кодирует защиту от дельта-штамма на вставку, которая будет определять защиту от омикрон-штамма. Такие конструкции в институте созданы, они уже собраны», — пояснил Александр Гинцбург в эфире «России 24».

Исследование эффективности «Спутника V» к новому омикрон-штамму начали в конце ноября, эксперты отводили на него три недели. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обещал произвести 100 млн доз вакцины под «омикрон» до 20 февраля. В РФПИ заверяли, что «Спутник V» показал эффективность против всех существующих мутаций COVID-19. Центр имени Гамалеи предложил колоть людям со сниженным иммунитетом дополнительную дозу вакцины.

Справка
«Омикрон»: что известно о новом варианте коронавируса и как от него защититься?Появление нового варианта коронавируса Sars-Cov-2 положило конец осторожному оптимизму экспертов и надеждам на скорое окончание пандемии COVID-19
 Ширвиндт о должности президента подземного перехода и любви ГАИ к юмору
Губернатор Забайкалья призвал «оцеплять кварталы и вакцинировать по спискам
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь