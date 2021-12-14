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16:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жительница Британии купила за доллар 200-летнее кольцо с рубинами и алмазом

Эксперт оценил украшение в две с половиной тысячи.

Жительница Великобритании, чье имя не называется, некоторое время назад приобрела в местном благотворительном магазине симпатичное кольцо. Как рассказала женщина, оно обошлось ей примерно в полтора доллара. Тогда она подумала, что это красивая бижутерия со вставками из разноцветного стекла, но все же решила показать его экспертам программы по оценке антиквариата Antiques Roadshow.

И это было правильное решение. Эксперт Джон Бенджамин внимательно изучил украшение и сильно удивил владелицу своим вердиктом. Оказалось, что кольцо было изготовлено между 1790 и 1800 годами в Индии, а то, что женщина изначально посчитала разноцветным стеклом оказалось рубинами и крупным пятнистым алмазом.

В итоге, после оценки, стоимость кольца заметно выросла. По словам эксперта, это украшение может стоить как минимум две с половиной тысячи долларов, пишет Metro.

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