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18:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Полиция Лондона запустила «адвент-календарь» с преступниками

В течение 12 дней до Рождества они будут «открывать» ориентировки.

Полиция Лондона в своем официальном аккаунте в Twitter опубликовала пост о старте акции «12 дней рождественских преступлений». К посту полицейские прикрепили ролик, выполненный в стиле адвент-календаря, популярного в рождественский период (когда нужно открывать по одному скрытому подарку каждый день до праздника). Вот только вместо подарков стражи правопорядка подготовили ориентировки на особо разыскиваемых преступников. В первой ячейке, которую открыли в ролике, оказался Эндрю Клаффи, разыскиваемый за нападение с ножом.

В пресс-релизе полиции Лондона, который появился в этот же день, информация о преступниках дана в менее праздничном ключе. На официальном сайте были опубликованы все 12 фотографий и имен обвиняемых, которые квалифицируются как «особо опасные» за совершение насильственных действий и наличие уголовного прошлого, связанного с насилием.

В соцсетях «рождественскую открытку» с преступниками не оценили. В комментариях многие высказались за неуместное объединение тяжких преступлений и Рождества и плохое чувство юмора полицейских.

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