Россия развернет «санитарный щит» на границе для сдерживания ковида

Вице-премьер Татьяна Голикова представила президенту Владимиру Путину обновленный план действий по сдерживанию коронавируса, разработанный по его поручению. Предложения она перечислила на совещании правительства с Путиным, которое транслировал в YouTube телеканал «Россия 24».
Один из блоков этого плана предусматривает создание «санитарного щита» на российских границах, рассказала Голикова.
По ее словам, с января 2022 года 99 пропускных пунктов через границу оснастят автоматическими системами пропуска пассажиров и «мобильными устройствами для считывания данных о пребывающих» в Россию.
Кроме того, по словам Голиковой, регионам поручено усилить контроль за соблюдением принятых ранее санитарных ограничений в преддверии и во время новогодних праздников — особенно в местах массовых скоплений людей. «Традиционно предпраздничные периоды влекут большое скопление людей, безусловно, корпоративы. У нас есть беспокойство, чтобы мы не получили рост нагрузки на медицинский персонал и медицинские организации сразу после праздников», — сказала она.
По ее словам, власти также выделят 89 млн рублей на проведение полногеномного секвенирования вируса COVID-19, включая новый штамм «омикрон». Отдельное внимание будет уделяться и «повышению эффективности тест-систем», например в декабре начнутся клинические испытания кожного теста на наличие клеточного иммунитета к ковиду, рассказала Голикова.
Кроме того, правительство совместно с Минпромторгом и производителями намерено добиваться повышения доступности тестов на коронавирус, включая экспресс-тесты. Власти также продлят на 2022 год выплаты медикам, работающим с больными COVID-19, заключила вице-премьер.
Ранее российские власти на фоне сообщений о новом штамме ограничили въезд для иностранцев из ЮАР и ряда других стран, где выявили «омикрон». Россиян, возвращающихся из этих стран, обязали соблюдать 14-дневную изоляцию.
Тимур Батыров, Ангелина Кречетова