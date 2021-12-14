19:51 (мск), источник: ТАСС
Омикрон-штамм коронавируса обнаружили в 77 странах
Темпы распространения у этого штамма выше, чем у других, отметил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
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ЖЕНЕВА, 14 декабря. /ТАСС/. Омикрон-штамм коронавируса к настоящему моменту обнаружен в 77 государствах. Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Сообщения об “омикроне” поступили из 77 стран», — отметил он.
«Омикрон» распространяется темпами, которых мы не видели у каких-либо других вариантов", — добавил глава ВОЗ.
Системы здравоохранения рискуют оказаться перегруженными из-за быстрого распространения штамма. Гебрейесус подчеркнул, что омикрон-вариант до сих пор был недооценен в том, что касается его опасности.
«Даже если “омикрон” вызывает менее тяжелое заболевание, огромное число случаев [заражения] может привести к перегрузке неподготовленных систем здравоохранения», — констатировал он.
Омикрон-штамм не удастся остановить одной только вакцинацией от коронавируса: необходимо применение санитарных мер, в том числе ношение масок, дистанцирование, проветривание помещений и соблюдение гигиены рук, подчеркнул глава ВОЗ.
«Должен заявить ясно: одни только вакцины не избавят никакую страну от этого кризиса. Государства могут и должны предотвращать распространение “омикрона” при помощи мер, которые сегодня работают», — сказал глава ВОЗ.
Речь не идет о том, чтобы вакцины применялись вместо масок, дистанцирования, проветривания помещений или гигиены рук, пояснил он. «Применяйте все эти меры одновременно, делайте это постоянно и должным образом», — подчеркнул гендиректор.