Таблетка против коронавируса от Pfizer эффективна и для людей из группы риска

О предварительных итогах испытания этого лекарства корпорация сообщала 16 ноября. Тогда выяснилось, что этот пероральный препарат показал эффективность 89% в предотвращении госпитализации или смерти при исследовании на группе из 1200 человек. В случае успешного завершения всех испытаний, которые продолжаются, и одобрения препарата он получит название «паксловид». Таблетки принимают вместе с более старым противовирусным ритонавиром каждые 12 часов в течение пяти дней, начиная с момента появления симптомов.
«Эта новость является дополнительным подтверждением того, что наш препарат, если он будет одобрен, может оказать существенное влияние на сохранение жизни многих людей, поскольку данные дополнительно подтверждают эффективность паксловида для сокращения госпитализаций и смертности и показывают существенное снижение вирусной нагрузки», — заявил гендиректор Pfizer Альберт Бурла. «Новые вызывающие беспокойство варианты вируса, такие как омикрон, обострили потребность в доступных вариантах лечения для заболевших, и мы уверены, что, если лекарство будет одобрено, лечение им может стать важным инструментом, помогающим подавить пандемию», — сказал Бурла.
Это препарат, который, по заявлению самой компании, по крайней мере снижает летальность, хотя в клинических испытаниях лекарств фармпроизводители склонны «приукрашивать» их эффективность, отмечает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков. В принципе, препарат облегчает течение заболевания, говорит эксперт. По его словам, клинические испытания проводятся скорее для того, чтобы выявить токсичность, регулятор оценивает его именно на безопасность. Эффективность скорее вторична — если она есть, то это хорошо, а она в этом случае, судя по всему, есть, говорит Волчков.
Американский регулятор Food and Drugs Administration (FDA), по мнению Волчкова, одобрит препарат, скорее всего, не раньше чем через три месяца, а еще более вероятно — через полгода, так как требуется третья фаза испытаний уже с десятками тысяч испытуемых (до 30 000−40 000 человек в отличие от чуть больше 2000 сейчас), так что препарат стоит ждать не раньше лета. Однако коренное влияние на пандемию он вряд ли окажет, предполагает Волчков. По факту это доработанный старый препарат Pfizer против риновирусов. Кроме того, принцип действия РНК-препаратов, к которым он относится, априори обрекает его на короткую жизнь: эффективность против разновидностей коронавируса, которые быстро обходят ингибирующий эффект, имеет срок до полугода. Препарат вряд ли повлияет на заполненность медучреждений больными, полагает эксперт.
Однако в целом, считает Волчков, судя по мутациям вируса, сама пандемия близка к завершению. Вирус уже пробует «обходные пути» — пытается заражать переболевших и вакцинированных. В такой ситуации препарат от Pfizer может частично снизить нагрузку на систему здравоохранения. Но, чтобы лечение действительно прекратило пандемию, корпорации нужно скооперироваться с другими производителями — соло РНК-препараты быстро теряют эффективность, это видно на примере того же ретровируса ВИЧ, для борьбы с которым используются коктейли из лекарств, говорит Волчков. Так же придется поступить, скорее всего, и Pfizer. Тогда надежда на то, что продукт не устареет через полгода после начала применения и не станет бесполезным, а миллиарды, вложенные в его разработку, не окажутся на помойке, гораздо выше, резюмирует эксперт.
Лекарство от Pfizer выглядит очень перспективным и, учитывая развитие пандемии, вполне может быть пущено в серию до ее окончания, полагает руководитель научной экспертизы фармацевтического фонда «Инбио венчурс» Илья Ясный. Препарат ни в коем случае не станет альтернативой вакцинации, но позволит снизить количество госпитализаций, поясняет эксперт. Тем более полезным он окажется для тех, кто не хочет или не может вакцинироваться, и для тех привитых, которые все же заразились коронавирусом, резюмирует Ясный.
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