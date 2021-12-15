Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: остановка 3-го энергоблока Чернобыльской АЭСОснование "Пушкинского Дома", остановка 3-го энергоблока Чернобыльской АЭС, теракт в Австралии и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
5От Галифакса до Бейрута: крупнейшие катастрофы в портах
17Выбраны самые смешные фотографии домашних животных
11:05 (мск), источник: Аргументы и факты

Тазик оливье в цифрах. Как выросли цены на салат за 5 лет

Оливье — самый важный зимний салат. А уж празднование Нового года без него совсем не может обойтись.

Источник: Depositphotos

В каждом доме делают оливье по своему рецепту, но обязательно кладут в него картофель, морковь, соленые или маринованные огурцы, мясной ингредиент, например вареную колбасу или отварную курицу.

В советские времена, когда был дефицит продуктов и сложно было достать даже баночку зеленого консервированного горошка, ингредиенты для оливье составляли новогодние заказы: наборы продуктов, которые распределялись по предприятиям (служащие получали право купить такой набор продуктов, бесплатно их не раздавали).

Нет классического рецепта оливье, в каждом доме его делают по-своему. Кто-то добавляет каперсы, как в старинной версии салата, кто-то смешивает соленые и свежие огурцы, кто-то варит для блюда куриную грудку, а кто-то — говяжий язык. Советская версия салата оливье включала в себя вареную колбасу, маринованные огурцы, картошку, морковь, сваренные вкрутую яйца, зеленый горошек.

Оливье по-советски

  • 400 г вареной колбасы
  • 200 г моркови
  • 500 г картофеля
  • 1 банка маринованных огурцов
  • 1 банка консервированного зеленого горошка
  • 4 сваренных вкрутую яйца
  • 1 пачка майонеза
  • Соль, перец

Инфляция салата

В 2021 году цены на продукты питания растут. И привычный нам салат, который мы готовим уже многие годы, стал стоить больше, чем в прошлом и позапрошлом году. Мы решили сравнить цены на простой набор продуктов для салата оливье за последние пять лет и проследить динамику их колебания.

Цены на продукты указаны по статистике Росстата. Это средние цены по стране за ноябрь каждого года соответственно. Так как для 2021 года средняя декабрьская цена неизвестна, для чистоты эксперимента мы сравниваем между собой цены одного и того же месяца: ноября.

Новогодняя распродажа: скидки до - 60%

2016 год — 301 рубль 29 копеек

  • 400 г вареной колбасы — 139 рублей 77 копеек
  • 200 г моркови — 5 рублей 15 копеек
  • 200 г консервированного горошка — 29 рублей 71 копейка
  • 400 г маринованных огурцов — 59 рублей 42 копейки
  • 500 г картофеля — 9 рублей 83 копейки
  • 4 куриных яйца — 24 рубля 74 копейки
  • 200 г майонеза — 32 рубля 67 копеек

2017 год — 304 рубля 28 копеек

За 2017 год цены на продукты питания выросли незначительно. Всего на три рубля в денежном выражении и на 0,99 процента относительно 2016 года.

Некоторые продукты даже подешевели, например морковь, куриные яйца. Остальные продукты стоят примерно так же, как и в предыдущем году.

  • 400 г вареной колбасы — 143 рубля 85 копеек
  • 200 г моркови — 5 рублей 8 копеек
  • 200 г консервированного горошка — 30 рублей 2 копейки
  • 400 г маринованных огурцов — 60 рублей 4 копейки
  • 500 г картофеля — 10 рублей 75 копеек
  • 4 куриных яйца — 21 рубль 6 копеек
  • 200 г майонеза — 32 рубля 94 копейки

2018 год — 320 рублей 22 копейки

В 2018 году цены на продукты для оливье выросли примерно в рамках обычной четырехпроцентной инфляции. Рост составил 5,23, процента или почти 16 рублей.

  • 400 г вареной колбасы — 151 рубль 61 копейка
  • 200 г моркови — 5 рублей 83 копейки
  • 200 г консервированного горошка — 31 рубль 37 копеек
  • 400 г маринованных огурцов — 62 рубля 74 копейки
  • 500 г картофеля — 10 рублей 86 копеек
  • 4 куриных яйца — 23 рубля 89 копеек
  • 200 г майонеза — 33 рубля 92 копейки

2019 год — 334 рубля 28 копеек

За 2019 год цены на оливье выросли не слишком сильно, на 14 рублей, или на 4,39 процента относительно 2018-го. Некоторые продукты даже просели в цене, например опять морковь, как и в 2017 году. Немного подешевел картофель.

  • 400 г вареной колбасы — 159 рублей 52 копейки
  • 200 г моркови — 5 рублей 19 копеек
  • 200 г консервированного горошка — 33 рубля 10 копеек
  • 400 г маринованных огурцов — 66 рублей 20 копеек
  • 500 г картофеля — 10 рублей 34 копейки
  • 4 куриных яйца — 24 рубля 53 копейки
  • 200 г майонеза — 35 рублей 4 копейки

2020 год — 354 рубля 4 копейки

Рост цен в 2020 году составил примерно 6 процентов. Цены на все продукты постепенно ползли вверх. Заметно подорожала морковь, росли цены на консервированные продукты, яйца, майонез.

  • 400 г вареной колбасы — 162 рублей 4 копейки
  • 200 г моркови — 6 рублей 45 копеек
  • 200 г консервированного горошка — 35 рублей 62 копейки
  • 400 г маринованных огурцов — 71 рубль 25 копеек
  • 500 г картофеля — 13 рублей 33 копейки
  • 4 куриных яйца — 26 рублей 77 копеек
  • 200 г майонеза — 38 рублей 57 копеек

2021 год — 409 рублей 24 копейки

В этом году мы наблюдаем достаточно сильный рост цен на продукты. Это объясняется множеством факторов: растут мировые цены, растут цены на корма, оборудование, сказался отложенный рост цен из-за колебаний стоимости национальной валюты. Поэтому цена на оливье по советскому рецепту выросла на 55 рублей, или на 15,5 процента.

  • 400 г вареной колбасы — 177 рублей 62 копейки
  • 200 г моркови — 8 рублей 93 копейки
  • 200 г консервированного горошка — 39 рублей 6 копеек
  • 400 г маринованных огурцов — 78 рублей 13 копеек
  • 500 г картофеля — 23 рубля 4 копейки
  • 4 куриных яйца — 33 рубля 74 копейки
  • 200 г майонеза — 48 рублей 72 копейки

По сравнению с 2016 годом цена салата выросла на 107 рублей 95 копеек, или же на 35,82 процента.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Драма с погонами. Ответит ли кто-то за самоубийство следователя в Сочи?
Это не холера! 89 человек умерли от неизвестной болезни
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь