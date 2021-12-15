11:05 (мск), источник: Аргументы и факты
Тазик оливье в цифрах. Как выросли цены на салат за 5 лет
Оливье — самый важный зимний салат. А уж празднование Нового года без него совсем не может обойтись.
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В каждом доме делают оливье по своему рецепту, но обязательно кладут в него картофель, морковь, соленые или маринованные огурцы, мясной ингредиент, например вареную колбасу или отварную курицу.
В советские времена, когда был дефицит продуктов и сложно было достать даже баночку зеленого консервированного горошка, ингредиенты для оливье составляли новогодние заказы: наборы продуктов, которые распределялись по предприятиям (служащие получали право купить такой набор продуктов, бесплатно их не раздавали).
Нет классического рецепта оливье, в каждом доме его делают по-своему. Кто-то добавляет каперсы, как в старинной версии салата, кто-то смешивает соленые и свежие огурцы, кто-то варит для блюда куриную грудку, а кто-то — говяжий язык. Советская версия салата оливье включала в себя вареную колбасу, маринованные огурцы, картошку, морковь, сваренные вкрутую яйца, зеленый горошек.
В 2021 году цены на продукты питания растут. И привычный нам салат, который мы готовим уже многие годы, стал стоить больше, чем в прошлом и позапрошлом году. Мы решили сравнить цены на простой набор продуктов для салата оливье за последние пять лет и проследить динамику их колебания.
Цены на продукты указаны по статистике Росстата. Это средние цены по стране за ноябрь каждого года соответственно. Так как для 2021 года средняя декабрьская цена неизвестна, для чистоты эксперимента мы сравниваем между собой цены одного и того же месяца: ноября.
За 2017 год цены на продукты питания выросли незначительно. Всего на три рубля в денежном выражении и на 0,99 процента относительно 2016 года.
Некоторые продукты даже подешевели, например морковь, куриные яйца. Остальные продукты стоят примерно так же, как и в предыдущем году.
В 2018 году цены на продукты для оливье выросли примерно в рамках обычной четырехпроцентной инфляции. Рост составил 5,23, процента или почти 16 рублей.
За 2019 год цены на оливье выросли не слишком сильно, на 14 рублей, или на 4,39 процента относительно 2018-го. Некоторые продукты даже просели в цене, например опять морковь, как и в 2017 году. Немного подешевел картофель.
Рост цен в 2020 году составил примерно 6 процентов. Цены на все продукты постепенно ползли вверх. Заметно подорожала морковь, росли цены на консервированные продукты, яйца, майонез.
В этом году мы наблюдаем достаточно сильный рост цен на продукты. Это объясняется множеством факторов: растут мировые цены, растут цены на корма, оборудование, сказался отложенный рост цен из-за колебаний стоимости национальной валюты. Поэтому цена на оливье по советскому рецепту выросла на 55 рублей, или на 15,5 процента.
По сравнению с 2016 годом цена салата выросла на 107 рублей 95 копеек, или же на 35,82 процента.