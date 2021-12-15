Роскомнадзору изменили порядок получения сведений об абонентах

«Ъ» ознакомился с обновленной версией проекта постановления правительства, определяющего порядок предоставления операторами связи данных об абонентах Роскомнадзору в рамках исполнения закона по борьбе с серыми сим-картами. Документ разрабатывает Минцифры, его новая версия опубликована на regulation.gov.ru 17 ноября.
Согласно принятому в декабре 2020 года закону, регулирующему оборот серых сим-карт, все корпоративные клиенты операторов должны зарегистрировать данные о конечных пользователях сим-карт в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) «Госуслуг». По действующей редакции закона операторы должны отключить всех клиентов, которые не успели зарегистрироваться до 1 декабря, но 30 ноября стало известно, что Минцифры планирует продлить переходный период.
Для проверки исполнения требований Роскомнадзор по закону сможет запрашивать данные абонентов мобильной связи.
В новой версии проекта Минцифры пропала оговорка, что часть сведений об абонентах Роскомнадзор сможет получать только по решению суда. Зато сократилось количество этих сведений. В соответствии с предыдущей версией документа Роскомнадзор пусть по решению суда, но мог запрашивать раз в полгода по каждому абоненту его биллинг — сведения о звонках, СМС и выходе в интернет.
Теперь ведомство сможет запрашивать сведения только об объеме и периоде оказания услуг любого пользователя, но без решения суда и без каких-либо ограничений.
Также из перечня передаваемых сведений исчезла информация о местоположении базовых станций, через которые абонент получает услуги связи. В Минцифры «Ъ» пояснили, что межведомственная работа над проектом для более полного учета интересов российских граждан и операторского сообщества продолжается. В Роскомнадзоре не ответили на запрос.
Даже в текущей версии проект дает Роскомнадзору завышенные полномочия, а именно требовать сведения об оказанных услугах, считает собеседник «Ъ» на рынке. Источник в одном из мобильных операторов также говорит об избыточности сведений, которые потребуется предоставлять регулятору. «Кроме того, до сих пор отсутствует информация о прогнозной нагрузке на системы операторов, что не позволяет дать объективную оценку затрат», — отмечает он. МТС, «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2 отказались от комментариев.
Пока проект постановления все еще довольно рамочный и оценить объем сведений, которые нужно будет передавать Роскомнадзору, затруднительно, как и затраты на это, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков:
Если сравнивать с первой версией документа, аппетиты Роскомнадзора уменьшились, но нагрузка на операторов все еще ощутима.
Непонятно, зачем Роскомнадзор так упорно хочет получать сведения об объеме трафика абонентов мобильной связи, отмечает директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова: «Для реализации целей закона эти сведения не будут полезны, при этом передача подобной информации должна осуществляться только по решению суда, поскольку относится к тайне связи».