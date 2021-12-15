Главный психиатр Минздрава назвал проявления постковидного синдрома

Главный психиатр Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Зураб Кекелидзе в интервью телеканалу РБК назвал основные проявления постковидного синдрома.
«Первое это то, что человек не понимает, что плохого COVID принес. <…> После COVID в большинстве случаев жалоб нет, а на самом деле просто он (пациент. — РБК) неправильно оценивает свои функции», — рассказал врач.
Специалист привел в пример спортсменов, у которых появляется одышка через несколько минут после начала интенсивных занятий, чего до болезни не наблюдалось.
Кроме того, у переболевших наблюдается частичная амнезия, когда они забывают те или иные слова, а также чрезмерная раздражительность, отметил Кекелидзе.
«Есть и другие нарушения, по которым мы в общем-то поняли, как врачи, что, видимо, COVID каким-то образом воздействует на мозг, условно говоря, проникает. Но это условное название, проникает или нет, мы не можем сказать. Имеется в виду, а куда проникает, в какую часть мозга и так далее, этих данных нет и, скорее всего, в ближайшее время не будет. Но о том, что с центральной нервной системой заболевание COVID связанно, это без всякого сомнения», — сообщил он.
По его словам, специалисты провели исследование по этой теме и выяснили, что во время заболевания COVID происходит нарушение гематоэнцефалического барьера. «Гематоэнцефалический барьер — это такой барьер, так мы устроены, что не все, что в крови, проникает в мозг», — пояснил врач.
Ранее инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев сообщил РБК, что наиболее частными симптомами постковидного синдрома являются слабость, спутанность сознания, отсутствие «ясности в голове», нарушения памяти. «Симптомы при постковидном синдроме могут быть практически любыми. Могут поражаться самые разные органы», — сказал он.
По его словам, постковидный синдром может продолжаться до трех месяцев. «Можно утверждать с вероятностью 150%, что прививка помогает снизить тяжесть течения постковидного синдрома. Но лучше всего, конечно, не заболеть коронавирусом вообще, а для этого — вакцинироваться», — добавил врач.
Как рассказал РБК профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов, постковидный синдром пока еще не слишком подробно изучен. «Есть предположения, что вирус, интегрированный в клетки, может переживать достаточно долгое время, персистировать», — сообщил врач.
При этом он отметил, что проблема тромбообразования и коагуляционных нарушений после выздоровления от коронавируса является одной из главных проблем синдрома. «Это связано со способностью вируса атаковать эндотелий — клетки, выстилающие сосудистую систему. Это приводит к образованию тромбов», — объяснил Чепурнов.
Еще одна проблема, связанная с постковидным синдромом, состоит в том, что в некоторых органах долго ощущаются патологические процессы. «ACE2-рецептор (ангиотензинпревращающий фермент 2), посредством которого вирус заходит в клетки, имеется не только у альвеолярных клеток — есть в нервной и других системах», — рассказал специалист.
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