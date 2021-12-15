Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: остановка 3-го энергоблока Чернобыльской АЭСОснование "Пушкинского Дома", остановка 3-го энергоблока Чернобыльской АЭС, теракт в Австралии и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
16Представительница Индии Харназ Сандху завоевала титул «Мисс Вселенная»
5От Галифакса до Бейрута: крупнейшие катастрофы в портах
05:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер брат основателя Северной Кореи

Ким Ен Чжу, младший брат основателя и первого президента КНДР Ким Ир Сена, умер в возрасте 101 год. Об этом пишет южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«Ким Ен Чжу, занимавший важные партийные и государственные посты, преданно боролся за проведение в жизнь линии Трудовой партии и внес вклад в ускорение социалистического строительства и развития социальной системы корейского образца», — приводит Ренхап выдержку сообщений северокорейских СМИ.

Ким Ен Чжу родился в 1920 году и после прихода старшего брата к власти занимал ряд руководящих постов. Он возглавлял влиятельный Организационный отдел Трудовой партии Кореи, однако в 1973 году на этой должности его сменил сын Ким Ир Сена Ким Чен Ир. В 1993 году Ким Ен Чжу стал членом Политбюро, а спустя пять лет занимал церемониальную должность почетного заместителя председателя Постоянного комитета Верховного народного собрания (парламента).

По информации ЦТАК, нынешний лидер страны Ким Чен Ын направил венки и выразил соболезнования в связи с его кончиной. При этом точная дата смерти Ким Ен Чжу не сообщается.

В конце октября Daily Mail сообщил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поручил чиновникам продвигать в стране новую идеологию — кимченынизм. Издание отмечает, что термин «кимченынизм» уже начал активно использоваться в правительственных кругах КНДР, а в государственных СМИ Северной Кореи Ким Чен Ына стали называть «великим лидером» — ранее данный термин использовался только в отношении Ким Ир Сена.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Стала известна реакция Путина на угрозу Байдена ввести санкции
Избран новый канцлер Германии
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь