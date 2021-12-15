Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пропавшая с миллионами кассирша банка в Ачинске сдалась полиции Кассирша, подозреваемая в присвоении денег банка в Ачинске, явилась в полицию. Преступление раскрыто благодаря содействию матери банковской служащей
Фоторепортажи
17Выбраны самые смешные фотографии домашних животных
17Выбраны лучшие снимки дикой природы 2021 года
08:44 (мск), источник: ТАСС

Пожилым будут выплачивать вознаграждение за прививку от COVID-19 в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 15 декабря. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае поддержат выплатами пожилых, прошедших курс вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией остается напряженной. Больше всего беспокоит здоровье тех, кто старше 60 лет. Они тяжелее всех переносят ковид и именно среди пенсионеров больше всего количество летальных исходов. Вы знаете, что с конца октября для них введена самоизоляция. Чтобы поддержать наше старшее поколение, мною принято решение каждому жителю Хабаровского края старше 60 лет выплачивать 2 тыс. рублей после прохождения курса вакцинации», — написал Дегтярев.

Он уточнил, что это правило будет действовать с 20 декабря этого года по 1 марта 2022 года.

Выплату осуществят на карту МИР или другими способами в течение двух недель после постановки второго компонента.

14 декабря региональное правительство сообщало, что пожилые — самая устойчивая группа среди заболевших. Практически 80% среди умерших от COVID-19 — люди старшего возраста. За минувшую неделю среди граждан старше 60 лет заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла на 6%. В этой возрастной группе было зарегистрировано 360 заболевших на 100 тыс. жителей. Это самые высокие цифры среди регионов России. В среднем по стране показатель в данной возрастной группе составляет около 200 заболевших на 100 тыс. жителей. Также отмечается утяжеление течения болезни у пожилых пациентов, это связано с поздними обращениями к врачам.

Процент вакцинации в группе старше 60 лет составляет 55,8%.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Бурбулис прокомментировал слухи о продаже Карелии Финляндии в 1991 году
Почему немцы не верили в возможность советского контрудара под Москвой
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь