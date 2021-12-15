Врач рассказал об опасности назального спрея

Газета привела мнение отоларинголога клинической больницы Сантьяго-де-Компостела и члена Испанского общества отоларингологии и хирургии области головы и шеи Кристиана Кальво. Медик рассказал о механизме возникновения зависимости.
По словам Кальво, первые несколько дней препарат показывает себя крайне эффективно: слизистая носа суживается, позволяя полноценно дышать. Однако вскоре у человека развивается так называемый синдром отдачи.
«Другими словами, когда эффект препарата ослабевает, слизистая отекает еще больше. Поэтому лекарство нужно использовать повторно. Так возникает порочный круг», — поведал отоларинголог.
Подобные вещества ведут к повышению давления, перфорации носовой перегородки, а также инсульту и болезням сердечно-сосудистой системы.
При этом избавиться от препаратов, по мнению Кальво, поможет только сила воли.