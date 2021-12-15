Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пропавшая с миллионами кассирша банка в Ачинске сдалась полиции Кассирша, подозреваемая в присвоении денег банка в Ачинске, явилась в полицию. Преступление раскрыто благодаря содействию матери банковской служащей
Фоторепортажи
12Ангелу Меркель проводили с поста канцлера
5От Галифакса до Бейрута: крупнейшие катастрофы в портах
11:10 (мск), источник: Телеканал 360°

Врач рассказал об опасности назального спрея

Зависимость и проблемы с сердцем могут возникнуть у людей, активно использующих при насморке популярные сосудосуживающие препараты. Об этом сообщило испанское издание El Confidencial со ссылкой на информацию медиков.

Источник: РИА "Новости"

Газета привела мнение отоларинголога клинической больницы Сантьяго-де-Компостела и члена Испанского общества отоларингологии и хирургии области головы и шеи Кристиана Кальво. Медик рассказал о механизме возникновения зависимости.

По словам Кальво, первые несколько дней препарат показывает себя крайне эффективно: слизистая носа суживается, позволяя полноценно дышать. Однако вскоре у человека развивается так называемый синдром отдачи.

«Другими словами, когда эффект препарата ослабевает, слизистая отекает еще больше. Поэтому лекарство нужно использовать повторно. Так возникает порочный круг», — поведал отоларинголог.

Подобные вещества ведут к повышению давления, перфорации носовой перегородки, а также инсульту и болезням сердечно-сосудистой системы.

При этом избавиться от препаратов, по мнению Кальво, поможет только сила воли.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Мурашко рассказал, сколько привитых заражаются коронавирусом
Муж кассирши из Ачинска, укравшей 23 миллиона, ходил делать ставки — СМИ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь