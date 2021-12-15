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11:01 (мск), источник: Ведомости

Треть опрошенных россиян поддержали введение QR-кодов

35% женщин и 32% мужчин в России положительно относятся к QR-кодам как к способу сдержать распространение коронавируса, чаще всего такую точку зрения высказывают вакцинированные люди, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса портала Headhunter.

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Источник: РИА "Новости"

В опросе приняли участие 2680 россиян старше 18 лет, 53% из них заявили, что сделали прививку от коронавируса.

По данным аналитиков, поддерживают введение QR-кодов более половины вакцинированных россиян, а среди тех, кто не сделал прививку, только 7%. Чаще других поддерживают такую меру и люди старшего возраста — 43% респондентов старше 55 лет против 30% опрошенных в возрасте 25−34 лет. Ограничения для непривитых россиян готовы поддержать 29% респондентов, а также половина вакцинированных респондентов.

Больше всего поддерживают введение QR-кодов жители Самарской области — 42%, Москвы — 39%, Красноярского края — 39%, Санкт-Петербурга — 36%, Ростовской области — 35%, Башкортостана — 35%, Новосибирской области — 34%, Татарстана — 33%. Среди представителей разных профессий чаще всего поддерживают QR-коды врачи — 51%.

12 ноября на фоне роста заболеваемости и смертности от ковида, а также высокого напряжения медицинской системы правительство внесло в нижнюю палату парламента инициативы об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах, а также на междугородном и международном транспорте. Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах Госдума должна принять 16 декабря, законопроект о QR-кодах на транспорте снят с рассмотрения.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что QR-коды смогут получить в том числе те россияне, которые получили положительный ПЦР-тест на коронавирус после 1 января 2021 г., но не обращались к врачу. Если тест выявит у них антитела к вирусу, им выдадут сертификат сроком действия в год. Если же у человека не было положительного теста на коронавирус, однако есть антитела к нему, он получит сертификат переболевшего на полгода. Сертификат с таким же сроком действия получат россияне, которые сделали прививку иностранной вакциной и сдали тест на антитела.

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