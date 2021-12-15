11:28 (мск), источник: Playboy
Из Португалии в Сингапур теперь можно добраться на поезде: самый длинный маршрут в мире
Если захочется устроить особенное путешествие.
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Благодаря открывшейся на днях новой железной дороге в Лаосе в мире появился самый длинный непрерывный жд-маршрут. Садишься на поезд в Лагуше, на юге Португалии, и прибываешь в Сингапур.
Поезда, который идет от точки А в точку Б, не существует, но пользователи Reddit рассчитали, что с остановками и пересадками (без переезда между городами), можно проехать весь этот маршрут за 21 день. По пути встретятся Париж, Москва и Пекин.
Отправившись в это грандиозное путешествие предстоит проехать 13 стран от Испании и Польши до Монголии, Таиланда и Малайзии. Время, которое потребуется на дорогу, было подсчитано британским энтузиастом и любителем поездов Марком Смитом, который на своем сайте seat61.com дает советы о таких длительных поездках.
В 21-дневную поездку включено несколько ночных остановок, которые, по словам Смита, необходимы для получения виз, оформления документов и совершения стыковочных железнодорожных поездок. Также потребуются короткие переезды через города на разные железнодорожные станции, а стоимость билетов на всю поездку составит около 1200 евро.
Ранее такое путешествие заканчивалось бы во Вьетнаме и длилось всего около 16 898 км. Чтобы затем отправиться в Сингапур, пассажирам пришлось бы сесть на автобус из Сайгона через Камбоджу в Бангкок.