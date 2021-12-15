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11:39 (мск), источник: РБК

Мальта первой в ЕС разрешит каннабис в личных целях

Курить марихуану в общественных местах и на улице по-прежнему нельзя, хранение больше 7 г наркотика наказуемо. Но употребление его дома и в небольшом количестве будет разрешено.

Источник: AP 2021

Мальта станет первой страной Европейского союза, легализовавшей каннабис для личного пользования, передает Reuters. Парламент одобрил реформу, которая позволяет гражданам выращивать и хранить в ограниченном количестве марихуану. Законопроект поддержан большинством голосов и будет подписан в конце этой недели президентом.

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Согласно новому закону, гражданам старше 18 лет разрешат хранить до 7 г марихуаны и выращивать до четырех кустов каннабиса в домашних условиях. Те, кто не захочет выращивать каннабис у себя дома, могут стать членом одной из специальных ассоциаций, работающих в формате некоммерческих организаций. Такие «клубы» курильщиков будут выращивать каннабис для распространения среди членов в объеме максимум до 7 г в день и 50 г в месяц.

Однако хранение более 7 г наркотика будет все же наказуемо, отмечает Times of Malta: так, если у гражданина обнаружат до 28 г вещества, он понесет административную ответственность, более 28 г — уголовную. Вместе с тем все, кто ранее имел судимость за хранение марихуаны, декриминализованное новым законом, смогут подать заявление о ее снятии.

Курение марихуаны на улице также остается под запретом. За ее употребление в общественных местах нарушителю может грозить штраф до €235.

Одним из инициаторов нового закона выступил министр по вопросам равенства Оуэн Бонничи. «Сейчас появилось понимание того, что жесткий подход к потребителям каннабиса был непропорциональным, несправедливым и причинял много страданий людям, ведущим законопослушный образ жизни. То, что они употребляют каннабис в личных целях, превращало их в преступников», — цитирует его слова The Guardian.

О возможной легализации каннабиса ранее говорила и новая правящая коалиция Германии, пришедшая к власти по итогам последних выборов в бундестаг. Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Свободная демократическая партии в коалиционном соглашении пришли к соглашению о стратегии по легализации в стране каннабиса, которая подразумевает его контролируемую продажу взрослым гражданам с обязательной врачебной оценкой возможных последствий употребления.

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