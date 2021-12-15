13:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Северном Ледовитом океане нашли радиоактивный цезий с «Фукусимы»
Уровень концентрации небольшой, но теперь ученым предстоит изучить пути распространения вещества.
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Специалисты Японского агентства геолого-морских наук и технологий (JAMSTEC) в середине октября взяли пробы воды Северного Ледовитого океана к северу от Аляски. Спустя два месяца они получили неутешительный результат. В пробе исследователи обнаружили радиоактивный цезий-134, который, как предполагается, попал в атмосферу во время аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011.
Сообщается, что анализ показал содержание цезия-134 на уровне 0,07 беккерелей на кубический метр. Ученые не исключают, что в водах также может присутствовать цезий-137 на уровне 0,95 беккерелей на кубометр. Специалисты отмечают, что уровень концентрации радиоактивных веществ в воде небольшой, но теперь нужно внимательно изучить пути распространения этих радионуклидов.
Кстати, с 2023 года в океане также окажется радиоактивный изотоп водорода — тритий. Он содержится в воде, которая использовалась для охлаждения реакторов во время аварии на АЭС «Фукусима-1». Вся эта вода прошла многоступенчатую систему очистки ALPS, что избавило ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Именно с 2023 года японские власти решили сбросить в океан эту самую воду с «Фукусимы».
Ученые уверяют, что концентрация радиоактивного вещества, которое попадет в мировой океан, будет незначительной, однако против этой инициативы выступает ряд государств, а также общественных организаций, в том числе Всеяпонская федерация ассоциаций рыбацких кооперативов, ассоциации рыбаков префектур Фукусима, Мияги и Ибараки и более 70% населения префектуры.
Екатерина Гура