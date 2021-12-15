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14:13 (мск), источник: Коммерсантъ

В Москве установят памятник погибшему главе МЧС Зиничеву

Мосгордума одобрила идею установить в городе памятник погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву. Памятник появится в Фили-Давыдково на деньги Российского военно-исторического общества (РВИО), которое и было инициатором этой идеи.

Источник: Агентство «Москва»

Ранее комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме одобрила идею установки памятника. Причем сделано это было единогласно и без обсуждения.

Памятник предполагается установить в сквере имени Генерал-лейтенанта Дмитрия Михайлика на Кременчугской улице. Пока не известно, каких именно габаритов он будет. Их определят на конкурсе, который объявит РВИО. Предположительно стоимость памятника составит 20 млн руб. Эти деньги привлечет РВИО.

Первый памятник погибшему министру был установлен в столице Калмыкии Элисте 4 декабря.

Генерал армии и бывший глава МЧС 55-летний ЕАбовгений Зиничев погиб в сентябре 2021 года во время учений в Норильске. Как сообщали в МЧС, он погиб, спасая поскользнувшегося на краю скалы кинорежиссера Александра Мельника. Посмертно Евгению Зиничеву присвоено звание Героя России.

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