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15:25 (мск), источник: ТАСС

Путин пригласил на ледовое шоу в Москву 13-летнюю школьницу, чье желание он исполнил

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по телефону поговорил с 13-летней Татьяной Троценко из Ставропольского края, чье желание посетить балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре он исполнил благодаря предновогодней акции «Елка желаний». Кадры беседы были показаны в среду в эфире телеканала «Россия-24».

Источник: РИА "Новости"

Девочка, проходящая в Санкт-Петербурге лечение от тяжелого заболевания, посетила постановку в Мариинке во вторник.

«Твоя мечта исполнилась?» — спросил Путин у школьницы в телефонном разговоре. Девочка ответила утвердительно. Она рассказала про экскурсию по театру и общение с артистами, отметив, что ей все очень понравилось.

Приглашение на ледовое шоу

«Если вы сейчас с мамой посоветуетесь и решите, что это вас устраивает и вам это интересно, у меня есть еще одно предложение, дополнительное к тому, что ты сейчас посмотрела “Лебединое озеро” в театре: если есть желание и время, можно организовать вашу поездку в Москву для того, чтобы вы посмотрели фигурное катание тоже на тему “Лебединого озера”, — сказал президент, попросив Таню передать трубку маме.

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Девочка обрадовалась, мама тоже ответила согласием. «Мы очень рады такому предложению, потому что это очень неожиданно», — сказала Любовь Троценко, находившаяся рядом с дочерью. Она спросила, получится ли поехать туда всей семьей под Новый год. «Получится, получится», — заверил Путин.

Мама девочки сравнила поход в Мариинский театр с настоящим чудом. «Вы не просто исполнили желание ребенка, вы подарили нам надежду, это как хороший знак, что все будет хорошо, — рассказала собеседница главы государства. — В эти 10 дней ребенка было просто не узнать». Путин в ответ тоже выразил уверенность, что все будет хорошо.

Мама Тани сообщила, что сейчас с дочерью находится в Эрмитаже, где для них провели экскурсию. Сама школьница тут же поделилась с президентом своими впечатлениями от музея, в том числе от парадной лестницы и от часов «Павлин». Путин же, в свою очередь, обратил внимание, что ложа, из которой девочка смотрела балет в Мариинке, когда-то называлась «великокняжеской», так как была предназначена для царской семьи.

«Поэтому у вас день такой — и связанный с Эрмитажем, с резиденцией наших глав государства во время империи, и в ложе вы были великокняжеской. Все должно создавать предновогоднее настроение», — уверен президент.

Путин поздравил Таню с наступающим Новым годам, пожелал ей здоровья, хорошего настроения и всего самого доброго. «Хорошей поездки в Москву», — напутствовал он.

Ранее сообщалось, что ледовое шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» будет идти на московской арене «Мегаспорт» с 25 декабря по 8 января.

Елка желаний

Президент РФ 5 декабря в ходе вручения премии «Мы вместе» по видеосвязи с помощью ведущего церемонии снял с установленной на сцене в «Манеже» елки три открытки с желаниями. Они принадлежали 14-летнему Марку Кобленеву из Московской области, который мечтает о гитаре, пятилетнему Осору Аюшееву из Бурятии (мальчик мечтает побывать в роли пожарного) и 13-летней Татьяне Троценко из Ставропольского края.

Татьяна — старший ребенок в многодетной семье. В январе у нее диагностировали тяжелое заболевание, она проходит лечение в Санкт-Петербурге. Девочка окончила хореографическую школу, поступила в музыкальную, увлекается балетом.

Акция «Елка желаний» началась 15 ноября. Желания могут отправлять дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от трех до 17 лет, дети с ограниченными возможностями здоровья от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет. Участие в акции также могут принять дети от трех до 17 лет, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети от трех до 17 лет и взрослые от 60 лет в состоянии здоровья, угрожающем жизни. Проект входит в платформу «Россия — страна возможностей».

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