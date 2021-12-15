Вирусолог Викулов заявил, что слова Чумакова об искусственном происхождении «омикрона» не так поняли

«Член-корреспондент Чумаков не подтвердил эту версию на съемках у Гордона сегодня. Возможно, средства массовой информации не совсем правильно его изначально поняли и преподнесли это так, как они это опубликовали. А коллеги-СМИ осуществили пресс-скрининг и создалось впечатление, что он высказывает такую точку зрения», — сказал вирусолог.
Викулов добавил, что на данный момент не существует научных доказательств искусственного происхождения «омикрона».
«Но есть доказательства, что вирус выделен от людей с иммунными поломками. В частности от людей, живущих с ВИЧ из Южно-Африканской республики», — пояснил он.
Ранее член-корреспондент РАН Петр Чумаков в интервью «Радио России» допустил возможность искусственного происхождения штамма «омикрон».
«Я считаю, что это так. Что это англичане. Решили прекратить сейчас пандемию, потому что сейчас настала пора решительных каких-то изменений в мире», — цитирует Чумакова РБК.