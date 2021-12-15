Из Лиссабона в Сингапур за три недели. Появился самый длинный в мире железнодорожный маршрут

Строительство последнего отрезка этого маршрута осуществил Китай для Лаоса в рамках программы «Один пояс, один путь». Участок длиной 414 км был построен за 5 лет, потрачено на этот проект почти $6 млрд. Появление участка не только расширило возможности сообщения с Лаосом, единственной страной на полуострове Индокитай, которая не имеет выхода к морю. С его запуском, сообщает The Times, появился самый протяженный в мире маршрут за всю историю железнодорожного транспорта.
Маршрут проходит по территории 13 стран мира — от Португалии до Сингапура. Стартовать можно из португальского города Лагуш, добраться поездом до Лиссабона, а там пересесть на другой поезд до Мадрида, откуда на следующем поезде доехать до Парижа и так далее.
По территории России маршрут идет по Транссибирской магистрали, а затем пересекает границу с Монголией и идет в Китай.
С учетом пересадок с одного поезда на другой или перехода с одного вокзала на другой (как, например, в Москве), а также того, что поезда между некоторыми городами ходят не каждый день и необходимо будет дожидаться их, например живя в отелях, на все путешествие, по подсчетам The Times, уйдет три недели. При этом на каких-то участках ходят поезда повышенной комфортности, на каких-то — скорые поезда, а где-то, как, например, в Таиланде, придется пользоваться пригородными поездами, останавливающимися в каждой деревне, и один 20-километровый участок пути в Таиланде надо будет преодолеть на автобусе.
По оценкам эксперта по международным железнодорожным пассажирским перевозкам Марка Смита, этот маршрут будет пользоваться спросом, разве что большинство пассажиров предпочтут стартовать не из Лагуша, а из Лиссабона или даже из Лондона, откуда они доберутся до Парижа и отправятся дальше.
Спрос на длительные поездки в поезде, отмечает эксперт, всегда высок.
«Многие люди отправляются по Транссибирской магистрали на Дальний Восток. И австралийцы, проведя время в Европе, зачастую возвращаются домой, преодолевая часть пути этим маршрутом, вместо того, чтобы лететь самолетом», — говорит он. По словам господина Смита, Транссибирская магистраль «эффективно соединяет железные дороги Европы с дорогами Дальнего Востока».