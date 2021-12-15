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17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Морские исследователи показали, как скат может спастись от акулы

В схватке акул со скатом немногие сделали бы ставку на последнего — и зря.

Морские исследователи записали забавную подводную сцену с участием ската и двухметровой тупорылой акулы у побережья Плайя-дель-Кармен в Мексике.

Скат спокойно плыл над морским дном, когда из ниоткуда навстречу ему вплыла зубастая хищница. Едва увидев ее, скат молниеносно сбежал. Акула хотела последовать за ним, но ее совершенно ослепил песок.

«Все произошло прямо у меня на глазах. Так удивительно», — рассказал в комментарии McClatchy News исследователь акул Джеймс Суликовски.

Эксперт объяснил, что тупорылые акулы — существа территориальные. Им могло не понравиться, что скат заплыл на их территорию и претендует на их пищу. Хотя этот вид акул ест в основном рыбу, скаты тоже иногда входят в их рацион.

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