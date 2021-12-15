Последний новый аэробус A380 нарисовал в небе признание в любви

Самый большой в мире пассажирский авиалайнер A380 13 декабря совершил свой последний испытательный полет по северо-востоку Германии, взлетев с территории аэропорта Гамбург-Финкенвердер.
Для заключительного полета нового лайнера пилоты выбрали совершенно особый маршрут, нарисовав в небе контур сердца, который был обнаружен службой отслеживания полетов FlightRadar24.
Судно, зарегистрированное как MSN 272, находится в Гамбурге с марта, где проходит заключительные испытания, а также отделку кабины и покраску. Его поставка планируется в этом месяце в ОАЭ в авиакомпанию Emirates, крупнейшего покупателя самолетов.
Как известно, этот Airbus A380 стал последним, после того, как компания Airbus объявила о прекращении производства самолета в 2019 году.
Это судно стоимостью в 25 миллиардов долларов и вместимостью до 853 пассажиров считается крупнейшим гражданским авиалайнером серийного производства в истории.
В последние годы интерес авиакомпаний сместился к более легким и более экономичным самолетам, а пандемия коронавируса лишь ускорила гибель A380.
Последний выпущенный самолет собирали почти два года. В этом процессе приняли участие 1500 компаний из 30 стран мира, занимающихся производством всех отдельных деталей.
По словам представителя компании Airbus, нарисовав в небе сердце, они выразили благодарность всем клиентам A380 и сотрудникам компании.