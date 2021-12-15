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18:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Последний новый аэробус A380 нарисовал в небе признание в любви

Это были заключительные испытания гиганта перед коммерческими полетами.

Самый большой в мире пассажирский авиалайнер A380 13 декабря совершил свой последний испытательный полет по северо-востоку Германии, взлетев с территории аэропорта Гамбург-Финкенвердер.

Для заключительного полета нового лайнера пилоты выбрали совершенно особый маршрут, нарисовав в небе контур сердца, который был обнаружен службой отслеживания полетов FlightRadar24.

Судно, зарегистрированное как MSN 272, находится в Гамбурге с марта, где проходит заключительные испытания, а также отделку кабины и покраску. Его поставка планируется в этом месяце в ОАЭ в авиакомпанию Emirates, крупнейшего покупателя самолетов.

Как известно, этот Airbus A380 стал последним, после того, как компания Airbus объявила о прекращении производства самолета в 2019 году.

Это судно стоимостью в 25 миллиардов долларов и вместимостью до 853 пассажиров считается крупнейшим гражданским авиалайнером серийного производства в истории.

В последние годы интерес авиакомпаний сместился к более легким и более экономичным самолетам, а пандемия коронавируса лишь ускорила гибель A380.

Последний выпущенный самолет собирали почти два года. В этом процессе приняли участие 1500 компаний из 30 стран мира, занимающихся производством всех отдельных деталей.

По словам представителя компании Airbus, нарисовав в небе сердце, они выразили благодарность всем клиентам A380 и сотрудникам компании.

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