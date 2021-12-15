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18:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, что сами загрязнили Антарктику микропластиком

Почти 90 процентов частиц было с корабля исследователей.

Специалисты Базельского университета в Швейцарии изучили концентрацию микропластика в самых отдаленных районах Антарктиды — там, где людей практически не бывает. Целью эксперимента были не только замеры количества микромусора, но и его происхождение.

Результаты ученым не понравились.

Отфильтровав около восьми миллионов литров воды из моря Уэдделла, исследователи подробно изучили 101 найденную частицу и обнаружили, что 89% пластика «прибыло» в этот регион с их собственного корабля.

По словам специалистов, концентрация микропластика в отдаленном районе Антарктики была незначительной, но все равно «вызывающей беспокойство». Детальный анализ состава собранных частиц показал, что почти половина из них (47%) была от пластика, который используется в качестве связующего вещества в морской краске.

Таким образом, ученые подчеркивают, что судоходство является ключевым фактором загрязнения Антарктики пластиком, а потому мировым производителям необходимо пересмотреть технологии создания краски в пользу более экологичных составляющих.

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