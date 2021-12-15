23:18 (мск), источник: BBC News Русская служба
Симптомы «Омикрона» могут отличаться от остальных вариантов
Профессор медицины Оксфордского университета Джон Белл считает, что симптомы «Омикрона» отличаются от предыдущих вариантов коронавируса.
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По его словам, часто наблюдаются боли в мышцах, особенно в спине, заложенный нос, расстройство желудка и диарея.
Белл утверждает, что, хотя кое-что о течении «Омикрона» уже было известно, другие его особенности еще предстоит определить.
«Мы знаем, что это очень заразный вариант, в два или три раза более заразный, чем “Дельта”, который сам по себе был довольно заразным», — говорит он.
Однако, говоря о тяжести течения болезни, Белл признал, что имеющихся данных недостаточно, и сказал, что следующие несколько недель покажут, насколько этот вариант серьезен.