18:46 (мск), источник: ТАСС
В Москве пройдет неделя «Тавриды. АРТ» с 16 по 23 декабря
Открытие мероприятия ознаменуется концертом симфонического оркестра на площадке аэропорта «Домодедово».
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МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Неделя «Тавриды. АРТ» откроется в среду в Москве концертом симфонического оркестра и завершится 23 декабря. В эти дни также пройдут модный показ резидентов арт-кластера, шоу его резидентов и вручение премии «Легенды Тавриды», сообщили ТАСС в пресс-службе арт-кластера.
«Неделя “Тавриды. АРТ” в Москве пройдет уже во второй раз. Ключевой темой всех событий станут коллаборации — творческие и профессиональные. Главные действующие лица проекта — резиденты “Тавриды. АРТ”, молодые творцы в возрасте от 18 до 35 лет. Они заявят о себе на значимых площадках Москвы, а также в эфирах популярных теле- и радиошоу», — сообщили в пресс-службе.
На площадке аэропорта «Домодедово» 16 декабря пройдет концерт симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета и модный показ брендов резидентов арт-кластера. Они также проведут для гостей мастер-классы по кастомизации одежды. На 18 декабря запланировано шоу резидентов арт-кластера на чеховском заводе «Энергомаш». «Действие шоу-спектакля заполнит пространство завода на 360 градусов, изменив его с помощью светового оформления, а видеопроекции станут дополнением к сюжетным ходам номеров», — рассказали организаторы.
Кроме того, в программе недели — музыкальный вечер «Есть только миг», который пройдет 19 декабря в фудмолле «Депо». Концерт посвящен 90-летию со дня рождения знаменитого поэта-песенника Леонида Дербенева. Резиденты арт-кластера вместе с детьми из проекта «Большая перемена» исполнят 13 популярных композиций в новой интерпретации совместно с джазовым ансамблем Академии джаза Игоря Бутмана.
Главным событием «Тавриды. АРТ» в Москве станет вручение премии «Легенды Тавриды». Это премия-признание, учрежденная молодыми деятелями культуры и искусств для своих мэтров, наставников, учителей. Победителями голосования в этом году стали телеведущий Александр Масляков, композитор Игорь Матвиенко, искусствовед Ольга Свиблова и кинорежиссер Владимир Меньшов, который удостоен премии посмертно.
20 и 22 декабря команда «Тавриды» проведет социальную программу «Мир. Любовь. Искусство». Совместно с партнерами и благотворительными фондами резиденты выступят в социальных учреждениях Москвы и Московской области. Завершится программа мастер-классами от резидентов арт-кластера, которые пройдут 22 и 23 декабря.
О проекте
«Таврида. АРТ» — экосистема проектов, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях, культуре и искусстве. Организатор — АНО «Центр развития культурных инициатив». «Таврида. АРТ» входит в федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование» и реализуется при поддержке Росмолодежи.