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05:54 (мск), источник: Известия

За коммунальными службами проследит искусственный интеллект

Системы искусственного интеллекта по контролю за работами в сфере ЖКХ запустят в регионах. «Ростелеком» начал внедрять в Казани комплекс, следящий за благоустройством города с помощью камер видеонаблюдения. Система способна выявлять неочищенные от снега дороги, открытые люки, проблемы с освещением. Данные система будет получать с камер видеонаблюдения на общественном и специальном транспорте.

Источник: Агентство «Москва»

Также на этой неделе департамент Москвы по конкурентной политике объявил конкурс на оказание услуг по автоматической фиксации нарушений в сфере ЖКХ. Стартовая цена контракта — 80 млн рублей, говорится в конкурсной документации. Согласно условиям, нейронная сеть, расположенная на стороне исполнителя проекта, должна выявлять огрехи в работе коммунальщиков, анализируя изображения с городских камер видеонаблюдения.

Без участия человека искусственный интеллект должен распознавать 12 типов нарушений. Среди них — складирование («навалы») снега на газонах, тротуарах и проезжей части, неубранная наледь на скамейках и пешеходных дорожках, неочищенные от снега детские площадки. Среди того, за чем должна следить нейронная сеть, также фигурируют незаконно нанесенные на стены граффити, выбоины и ямы на дорогах, переполненные мусорные контейнеры и даже неудовлетворительно содержащиеся цветники перед домами (под ними в техническом задании конкурса подразумеваются пустые, засохшие или заброшенные клумбы с сорняками).

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