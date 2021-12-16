В ВОЗ заявили об удвоении числа зараженных «омикрон»-штаммом каждые 2−3 дня

«У нас в ВОЗ есть достаточно информации, очень ясно указывающей, что этот [»омикрон«-штамм] распространяется крайне быстро, с удвоением количества случаев каждые два-три дня», — пояснил он.
По словам Набарро, в таких условиях избежание высокой смертности среди больных COVID-19 станет огромной удачей. Чтобы не допустить значительного ухудшения ситуации, необходимо продолжать активно вакцинировать граждан, в том числе распределяя бустерные дозы препаратов, считают в ВОЗ. Кроме того, сократить темпы распространения нового штамма можно, если все люди без исключения, в том числе вакцинированные, минимизируют социальные контакты.
Набарро также добавил, что в ВОЗ пока не знают, как в дальнейшем будет развиваться ситуация с распространением «омикрона».
В организации также весьма обеспокоены тем, что люди, несмотря на скорость распространения «омикрона», считают этот штамм более мягким. Набарро подчеркнул, что даже если COVID-19 при заражении В.1.1.529 протекает легче, чем обычно, это не значит, что большое число заболевших не пошатнет работу систем здравоохранения.
«В ближайшие недели появится весьма серьезная проблема», — предположил представитель ВОЗ.
Штамм коронавируса «омикрон» был выявлен в ЮАР и Ботсване в конце ноября 2021 года. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), «омикрон» обнаружен уже более чем в 60 странах мира. В России пока зафиксировано 16 случаев заражения этой мутацией, при этом все заболевшие были либо привиты, либо уже переболели другой разновидностью коронавируса.
Особенность «омикрона» в том, что он распространяется быстрее, чем «дельта»-штамм, который до этого был доминирующим в большинстве стран мира, в том числе и в России. Кроме того, как сообщали в ВОЗ, эта мутация может вызывать снижение эффективности вакцин. Как сообщает агентство Reuter, одна из самых действенных из существующих вакцин от компании Pfizer эффективна против новой мутации только на 33%. Однако препарат на 70% защищает от тяжелого лечения болезни.
Роспотребнадзор утверждал, что при заражении «омикрон»-штаммом у заболевших поднимается температура, снижается аппетит и начинается кашель. Также, по словам исполнительного директора Discovery Health Райан Ноа, некоторые пациенты жалуются на заложенность носа и боль в пояснице.
Первый случай смерти пациента, зараженного «омикрон»-штаммом, зарегистрировали 13 декабря в Великобритании.