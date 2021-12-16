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11:10 (мск), источник: RTVi

В ВОЗ заявили об удвоении числа зараженных «омикрон»-штаммом каждые 2−3 дня

Появившийся в ЮАР штамм коронавируса «омикрон» (В.1.1.529) распространяется с чрезвычайно высокой скоростью. Об этом заявил специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро в интервью британскому телеканалу Sky News.

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Источник: HKUMed

«У нас в ВОЗ есть достаточно информации, очень ясно указывающей, что этот [»омикрон«-штамм] распространяется крайне быстро, с удвоением количества случаев каждые два-три дня», — пояснил он.

По словам Набарро, в таких условиях избежание высокой смертности среди больных COVID-19 станет огромной удачей. Чтобы не допустить значительного ухудшения ситуации, необходимо продолжать активно вакцинировать граждан, в том числе распределяя бустерные дозы препаратов, считают в ВОЗ. Кроме того, сократить темпы распространения нового штамма можно, если все люди без исключения, в том числе вакцинированные, минимизируют социальные контакты.

Набарро также добавил, что в ВОЗ пока не знают, как в дальнейшем будет развиваться ситуация с распространением «омикрона».

В организации также весьма обеспокоены тем, что люди, несмотря на скорость распространения «омикрона», считают этот штамм более мягким. Набарро подчеркнул, что даже если COVID-19 при заражении В.1.1.529 протекает легче, чем обычно, это не значит, что большое число заболевших не пошатнет работу систем здравоохранения.

«В ближайшие недели появится весьма серьезная проблема», — предположил представитель ВОЗ.

Что известно об «омикроне»

Штамм коронавируса «омикрон» был выявлен в ЮАР и Ботсване в конце ноября 2021 года. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), «омикрон» обнаружен уже более чем в 60 странах мира. В России пока зафиксировано 16 случаев заражения этой мутацией, при этом все заболевшие были либо привиты, либо уже переболели другой разновидностью коронавируса.

Особенность «омикрона» в том, что он распространяется быстрее, чем «дельта»-штамм, который до этого был доминирующим в большинстве стран мира, в том числе и в России. Кроме того, как сообщали в ВОЗ, эта мутация может вызывать снижение эффективности вакцин. Как сообщает агентство Reuter, одна из самых действенных из существующих вакцин от компании Pfizer эффективна против новой мутации только на 33%. Однако препарат на 70% защищает от тяжелого лечения болезни.

Роспотребнадзор утверждал, что при заражении «омикрон»-штаммом у заболевших поднимается температура, снижается аппетит и начинается кашель. Также, по словам исполнительного директора Discovery Health Райан Ноа, некоторые пациенты жалуются на заложенность носа и боль в пояснице.

Первый случай смерти пациента, зараженного «омикрон»-штаммом, зарегистрировали 13 декабря в Великобритании.

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