13:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Песни исчезающих птиц бьют рекорды в австралийских музыкальных чартах
Альбом попал в топ-5 и обогнал по популярности Abba и The Weeknd.
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Австралийский национальный чарт Aria опубликовал рейтинг лучших музыкальных альбомов недели, и оказалось, что в пятерке лидеров есть один очень необычный участник.
В топ-5 самых прослушиваемых альбомов в стране попал Songs of Disappearance («Песни исчезновения») — альбом, состоящий из пения и криков 53 редких и исчезающих птиц Австралии. Эти звуки в течение 30 лет записывал звукорежиссер Дэвид Стюарт, причем некоторых из птиц ему пришлось выслеживать и ждать в кустах по несколько часов.
Эти записи в виде полноценного альбома с треками выпустила природоохранная организация BirdLife Australia, чтобы привлечь внимание к проблемам исчезающих видов. По словам представителей организации, каждая шестая птица в Австралии находится под угрозой исчезновения. А из-за разрушительных лесных пожаров 2019 и 2020 годов их количество увеличилось на 25 процентов. Все вырученные средства с продажи альбома пойдут на проекты по защите природы.
Сообщается, что «птичий» альбом обошел в музыкальном чарте таких звезд, как Abba с альбомом Voyage Abba, Оливию Родриго Sour и The Highlights The Weeknd, пишет The Guardian.
Екатерина Гура