Попова назвала условие встречи Нового года в России без новых ограничений

«Если будем все соблюдать, то Новый год встретим с удовольствием и без ограничений», — сказала она «РИА Новости».
Она также отметила, что прогноз на новогодние праздники зависит от того, как люди ведут себя, прививаются или нет и соблюдают ли меры профилактики.
14 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства выступил против введения под Новый год ограничений с QR-кодами о вакцинации от коронавируса на транспорте. Он пояснил, что этим будет создано много проблем для людей.
В тот же день вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что новый штамм коронавируса «Омикрон» обладает высокой контагиозностью, поэтому меры профилактики COVID-19 необходимо сохранять.
Она подчеркнула, что Россия своевременно приняла меры по нераспространению «Омикрона».
30 ноября Попова заявила, что новогодние праздники лучше провести дома, без выездов за рубеж. Она отметила, что, путешествуя в этот период, есть шанс не только потратить деньги, но и нанести значительный ущерб своему здоровью.