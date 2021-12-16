От обеспеченных — нуждающимся: как работает инициатива #МойБизнесПомогает

Работая на себя, важно не забывать и о других — месседж, который государство пытается донести до владельцев бизнеса. Выделяя часть своей прибыли на помощь нуждающимся, предприниматели не просто делают доброе дело. Так они подготавливают почву для тех, кто тоже задумывается о собственном бизнесе; показывают, что это все не только про заработок, но и про лучший мир вокруг нас.
Для тех, кто хочет помочь, но пока не знает как, Минэкономразвития совместно с центрами «Мой бизнес» запустил инициативу #МойБизнесПомогает. Инициатива помогает всем неравнодушным людям, благотворительным фондам и социально ответственному бизнесу поддерживать тех, кому это необходимо.
Благотворительность — детям
Первая акция #МойБизнесПомогает прошла еще в июне 2021 года. Тогда ее приурочили ко Дню защиты детей. В центрах «Мой бизнес» — это площадки для помощи начинающим и опытным предпринимателям, где можно получить консультации и услуги по продвижению на рынке, — установили корзины для сбора вещей в пользу нуждающихся детей, а также организовали волонтерские акции и сбор денег через НКО.
В преддверии Нового года стартует новая акция — посвященная в первую очередь сбору подарков для детей-сирот и воспитанников детских домов. Такими подарками могут быть новые детские книги, игрушки, конструкторы и развивающие игры, наборы для творчества, пазлы, канцелярские принадлежности.
Свой подарок можно принести до 25 декабря по одному из адресов центров «Мой бизнес».
От регулятора — к инициатору изменений
«Мы решили быть не только регулятором, но инициатором изменений и практической помощи, — говорит заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова. — Акция #МойБизнесПомогает способствует развитию благотворительной инициативы не только по вертикали, но и по горизонтали и позволяет снять барьеры и развивать межсекторное взаимодействие».
При этом инициатива по проведению благотворительных акций отдается тем, кто будет их проводить.
В целом инициатива #МойБизнесПомогает — не только для детей; в рамках этой инициативы предприниматели могут организовать, например, акцию для помощи инвалидам, малообеспеченным семьям, пожилым людям в домах престарелых, а также приютам для животных.
Кто и кому помогает в реальности
В прошлом году инициативу #МойБизнесПомогает поддержали в 55 регионах России. В этом году акцию планируют и уже поддерживают еще больше центров «Мой Бизнес» по всей стране.
А где-то акция и не заканчивалась: на протяжении всего года предприниматели помогали и вдохновляли граждан через проведение благотворительных забегов и точечной помощи фондам, детским домам и приютам.
Например, в Оренбурге местные предприниматели собирали школьные комплекты и проводили праздники для онкобольных детей.
Бизнесмены Екатеринбурга решили оказать поддержку Центру реабилитации животных при Уральском государственном аграрном университете.
А в Курской области более 20 представителей малого и среднего бизнеса помогали воспитанникам областного Дома ребенка и Курского центра для несовершеннолетних.
Если вы предприниматель и давно задумывались над тем, чтобы направить часть доходов со своего дела на благие цели, изучите подробнее возможности инициативы #МойБизнесПомогает: ваши вложения могут стать настоящим новогодним чудом для тех, кто в этом по-настоящему нуждается.
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» инициирован президентом России Владимиром Путиным в 2019 году. Цель проекта — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.