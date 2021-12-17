Сокуров извинился перед членами СПЧ за свой спор с Путиным

Текст обращения был включен во внутреннюю рассылку СПЧ, выдержки из документа приводит РБК. Александр Сокуров написал, что приносит извинения за произошедшее на встрече СПЧ с президентом. Он заметил, что его выступление вызвало возмущение «в национальной прессе и административно-силовой среде». «Уверен, что у вас много неприятностей в администрации президента. Искренне сожалею об этом», — говорится в обращении.
Режиссер уточнил, что ознакомился с «гневной реакцией на его поведение» со стороны пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. «Он прав — я дилетант и, видимо, таким не место в столь уважаемой профессиональной среде, как совет», — написал Сокуров.
Он рассказал, что друзья сообщили ему «об оскорбительных высказываниях из чеченского сектора». Режиссер убежден, что «никто в стране не будет защищать честь и достоинство» члена СПЧ. «Мои друзья предупреждают о грозящей опасности моей жизни. Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязке», — уверен Александр Сокуров.
Он добавил, что считает себя «всего-навсего гражданином и ремесленником своего цеха». «Не владею дипломатическими навыками. Знаю, что оскорбил своим поступком, поведением многих членов совета. Приношу всем извинения», — говорится в конце обращения.
Сам режиссер отказался комментировать текст обращения. Глава СПЧ заявил РБК, что поговорил с Александром Сокуровым и «пытается его успокоить», других подробностей он не привел.
На встрече СПЧ с президентом режиссер предложил отпустить «всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве». В Кремле сочли, что Сокуров «непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы». Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что «компетентные органы» должны проверить слова режиссера «на факт антигосударственного и экстремистского характера». Парламент Чечни попросил главу СКР и генпрокурора проверить, не попадает ли высказывание Александра Сокурова под статьи о возбуждении ненависти и призывах к нарушению территориальной целостности РФ. Режиссер говорил, что опасается уголовного преследования, однако в Кремле заверяли, что о его аресте «и речи быть не может».
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