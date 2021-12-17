Главы Минздравов G7 назвали омикрон-штамм самой большой угрозой в сфере здравоохранения

«Глубоко озабоченные ростом числа случаев [заболеваемости], министры согласились с тем, что происходящее следует воспринимать как наибольшую текущую угрозу для глобального здравоохранения. Как никогда важно тесно сотрудничать друг с другом, отслеживать и делиться данными [о коронавирусе]. Это сильно поможет справиться со стремительно развивающейся ситуацией», — сказано в сообщении.
В нем подчеркивается, что министры «обратили внимание на важность равного доступа к диагностике, геномному секвенированию, вакцинам и клинической медицине» в свете распространения нового штамма.
«Они также согласились с тем, что необходимо усилить кампанию по бустерной вакцинации и регулярному тестированию, — отмечается в заявлении. — Министры подтвердили поддержку [международному механизму по распределению вакцин] COVAX и высказались за ускоренную разработку вакцин, терапевтических средств и средств диагностики в условиях пандемий».
G7 — объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В 2021 году в «семерке» председательствует Соединенное Королевство, которое в июне провело саммит лидеров в английском курортном городке Карбис-Бэй.