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08:39 (мск), источник: РБК

Глава МЧС объяснил запрет сжигать мусор на даче

По его словам, во время действия особого противопожарного режима нельзя сжигать мусор на даче, так как это может привести к уничтожению десятков домов. Он отметил, что пожарная авиация не может участвовать в тушении «каждого дома».

Источник: РИА "Новости"

Сжигание мусора на даче, особенно в период, когда установлен противопожарный режим, может привести к крупным возгораниям и «десяткам» сгоревших домов, предупредил в интервью РБК врио главы МЧС Александр Чуприян.

«Когда устанавливается особый противопожарный режим, то это означает высокий уровень предосторожности. А если вы до особого режима сжигали мусор у себя на даче и при нем продолжаете это делать, то смысл теряется. Я могу вам привести десятки, сотни примеров, когда из-за безобидного хвороста, сухой травы сгорают просто десятки домов», — пояснил он.

Глава МЧС подчеркнул, что пожарная авиация, в том числе самолеты-амфибии Бе-200 не могут участвовать в тушении «каждого дома». «Изначально дачник должен осознавать свою ответственность», — резюмировал Чуприян.

В целом в России есть силы и средства для того, чтобы бороться с лесными пожарами, отметил он. Однако законодательная база в этой области все еще не отрегулирована. «Сейчас по закону мы должны защищать только населенные пункты и объекты экономики, но при этом общеизвестно, что МЧС России является активнейшим участником борьбы с лесными пожарами, — пояснил Чуприян. — Здесь жизнь вступает в некое противоречие с действующим законодательством».

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Весной прошлого года сложная ситуация с лесными пожарами наблюдалась в Дальневосточном, Сибирском и Южном федеральных округах. В мае особый противопожарный режим был введен в 60 регионах страны.

Тогдашний глава МЧС Евгений Зиничев говорил, что причиной сильных лесных пожаров стал режим всеобщей самоизоляции в России. Он был введен в связи с распространением COVID-19. На фоне сложившейся ситуации с лесными пожарами президент России Владимир Путин поручил правительству ужесточить наказание за нарушения требований безопасности, которые привели к возникновению природных возгораний.

В феврале этого года в Госдуме предложили в десять раз повысить штрафы за лесные пожары. Авторы законопроекта говорили, что это повысит ответственность граждан и сократит число пожаров. В прошлом месяце комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, увеличивающий в 10 раз штрафы для граждан, нарушающих требования пожарной безопасности в лесах.

Согласно законопроекту нарушение правил пожарной безопасности в лесах повлечет штраф:

  • для граждан в размере от 15 тыс. до 30 тыс. руб. (сейчас от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб.);
  • для должностных лиц штраф составит от 20 тыс. до 40 тыс. руб. (сейчас от 10 тыс. до 20 тыс. руб.);
  • для юридических лиц — от 100 тыс. до 400 тыс. руб. (сейчас от 50 тыс. до 200 тыс. руб.).

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