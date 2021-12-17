Глава МЧС объяснил запрет сжигать мусор на даче

Сжигание мусора на даче, особенно в период, когда установлен противопожарный режим, может привести к крупным возгораниям и «десяткам» сгоревших домов, предупредил в интервью РБК врио главы МЧС Александр Чуприян.
«Когда устанавливается особый противопожарный режим, то это означает высокий уровень предосторожности. А если вы до особого режима сжигали мусор у себя на даче и при нем продолжаете это делать, то смысл теряется. Я могу вам привести десятки, сотни примеров, когда из-за безобидного хвороста, сухой травы сгорают просто десятки домов», — пояснил он.
Глава МЧС подчеркнул, что пожарная авиация, в том числе самолеты-амфибии Бе-200 не могут участвовать в тушении «каждого дома». «Изначально дачник должен осознавать свою ответственность», — резюмировал Чуприян.
В целом в России есть силы и средства для того, чтобы бороться с лесными пожарами, отметил он. Однако законодательная база в этой области все еще не отрегулирована. «Сейчас по закону мы должны защищать только населенные пункты и объекты экономики, но при этом общеизвестно, что МЧС России является активнейшим участником борьбы с лесными пожарами, — пояснил Чуприян. — Здесь жизнь вступает в некое противоречие с действующим законодательством».
Весной прошлого года сложная ситуация с лесными пожарами наблюдалась в Дальневосточном, Сибирском и Южном федеральных округах. В мае особый противопожарный режим был введен в 60 регионах страны.
Тогдашний глава МЧС Евгений Зиничев говорил, что причиной сильных лесных пожаров стал режим всеобщей самоизоляции в России. Он был введен в связи с распространением COVID-19. На фоне сложившейся ситуации с лесными пожарами президент России Владимир Путин поручил правительству ужесточить наказание за нарушения требований безопасности, которые привели к возникновению природных возгораний.
В феврале этого года в Госдуме предложили в десять раз повысить штрафы за лесные пожары. Авторы законопроекта говорили, что это повысит ответственность граждан и сократит число пожаров. В прошлом месяце комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, увеличивающий в 10 раз штрафы для граждан, нарушающих требования пожарной безопасности в лесах.
Согласно законопроекту нарушение правил пожарной безопасности в лесах повлечет штраф: