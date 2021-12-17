В Госдуме рассказали о предновогодних выплатах в России

Под Новый год россияне получат все положенные выплаты: пенсию и заработные платы за январь, 13-ю зарплату, а также пособия и премии. По словам члена комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светланы Бессараб, это все уже заложено в бюджет.
«Все денежные выплаты производятся перед праздниками. В соответствии с Трудовым кодексом выплаты авансовых платежей и заработная плата выплачивается дважды в месяц через равные промежутки», — сказала она в комментарии URA.RU.
Депутат отметила, что зачастую россиянам зарплата и авансовая часть приходит с 1 по 10 января.
Бессараб также рассказала, что региональные власти и работодатели стараются выдать детские новогодние подарки и помочь многодетным семьям и ветеранам перед праздником.
«Сейчас достаточно много программ, нацеленных на поддержку и развитие материнства и детства. Бесплатное посещение детских театров, экскурсии, материальная поддержка. Семьи с детьми не остаются без поддержки в период новогодних праздников», — заключила она.
Выплаты, как в прошлом году
Эксперты предполагают, что к Новому году российские власти могут назначить гражданам единовременные выплаты, как это было в прошлом году. Эти предположение подтвердил анонимный источник BFM, близкий к Кремлю. О возможных выплатах, как считает издание, проговорился и сам президент России Владимир Путин на форуме «Россия зовет». BFM отмечает, что он напомнил о выплатах 10 тыс. рублей, которые в 2021 году получили пенсионеры и школьники, а также заявил, что это не исчерпывающий перечень мер поддержки.
«Исходя из наших финансовых возможностей, будем прорабатывать и другие решения на этот счет», — добавил он.
Президент отметил, что власти страны понимают, что трудности отражаются на гражданах: «Поэтому мы и здесь стараемся принять выверенные решения и по поддержке экономики — наиболее пострадавших ее отраслей, в первую очередь, — и граждан, особенно таких категорий, которые нуждаются в поддержке государства. Это люди пожилого возраста — пенсионеры, это семьи с детьми».
Ранее «Известия» сообщили, что депутаты ЛДПР подготовили законопроект о постоянных предновогодних выплатах пенсионерам. Авторы инициативы отмечают, что в стране наблюдается высокая инфляция, а данные Росстата указывают на сокращение покупательной способности этого слоя населения, поэтому пенсионерам необходимо помочь.
В пояснительной записке также отмечается, что предновогодний период очень затратный из-за покупки подарков близким, а также из-за подготовки продуктов к праздничному столу.
«Законопроектом предлагается предоставлять предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и “военных” пенсий, не ставя одних пенсионеров в более преимущественное положение по сравнению с другими», — подчеркивается в документе. Размер выплаты должен соответствовать пенсии на конец года.
В «Справедливой России — За правду» напомнили, что подобный законопроект выдвигался их главой фракции Сергеем Мироновым. Поэтому члены партии готовы проголосовать «за» инициативу.