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11:18 (мск), источник: Ведомости

Россияне смогут фиксировать нарушения правил ПДД друг друга

В России разработают приложение, которое позволит штрафовать нарушителей ПДД по фотографиям и видеозаписям, снятым с помощью специального приложения. Такое поручение дал президент России Владимир Путин, срок его исполнения — до 1 июня 2022 г.

Источник: РИА "Новости"

По данным Autonews, россияне смогут сами фиксировать нарушения. Отправленные с помощью этого приложения штрафы будут выписываться без составления протокола. В действующем законодательстве такой возможности не предусмотрено.

Приложение планируется разработать на базе «Помощника Москвы» — сервиса, при помощи которого жители столицы могут отправлять жалобы на нарушения правил стоянки и за неоплату парковки. Для этого необходимо запустить приложение на смартфоне, выбрать тип административного правонарушения, зафиксировать его и отправить.

Ранее Минюст предложил лишать водительских прав за три и более грубых нарушения ПДД в год. Если поправки будут приняты, срок лишения прав составит от года до полутора лет. В ведомстве сообщили, что в новом кодексе не будут повышаться штрафы за нарушение ПДД, кроме наказания за вождение в нетрезвом виде, если в салоне есть дети.

Кроме того, спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что в декабре могут подготовить и рассмотреть законопроект об ужесточении наказания для лихачей. Документ может ввести уголовную ответственность для водителей, которые несколько раз нарушали ПДД и создали опасность для жизни людей.

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