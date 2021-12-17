Россияне смогут фиксировать нарушения правил ПДД друг друга

По данным Autonews, россияне смогут сами фиксировать нарушения. Отправленные с помощью этого приложения штрафы будут выписываться без составления протокола. В действующем законодательстве такой возможности не предусмотрено.
Приложение планируется разработать на базе «Помощника Москвы» — сервиса, при помощи которого жители столицы могут отправлять жалобы на нарушения правил стоянки и за неоплату парковки. Для этого необходимо запустить приложение на смартфоне, выбрать тип административного правонарушения, зафиксировать его и отправить.
Ранее Минюст предложил лишать водительских прав за три и более грубых нарушения ПДД в год. Если поправки будут приняты, срок лишения прав составит от года до полутора лет. В ведомстве сообщили, что в новом кодексе не будут повышаться штрафы за нарушение ПДД, кроме наказания за вождение в нетрезвом виде, если в салоне есть дети.
Кроме того, спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что в декабре могут подготовить и рассмотреть законопроект об ужесточении наказания для лихачей. Документ может ввести уголовную ответственность для водителей, которые несколько раз нарушали ПДД и создали опасность для жизни людей.