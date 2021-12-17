В России выявили минимальное с октября число случаев COVID-19 за сутки

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие 24 часа зарегистрировано в Москве (2755), Санкт-Петербурге (1984) и Московской области (1452).
Число летальных исходов на фоне инфекции за последние сутки составило 1 080, выздоровели 37 437 человек. Всего в России с начала пандемии выявлено 8 914 225 случаев COVID-19, скончались 295 104 человека, полностью вылечились 8 914 225 пациентов.
Ранее, 16 декабря, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на данный момент последовательного распространения штамма коронавируса «Омикрон» в России не наблюдается, однако такое развитие событий вполне реально. Она также напомнила, что первый в РФ случай заболевания данным вариантом был выявлен в Ростове-на-Дону у вернувшегося из Африки гражданина. По ее словам, в настоящее время продолжается обследование всех людей, с которыми заболевший мог вступать в контакт с момента приезда.
В тот же день вице премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 57,7%. В стране полностью вакцинированы 70,4 млн человек, указала она.
Кроме того, вице-премьер рассказала, что число человек, у которых выявлен «Омикрон»-штамм COVID-19 на территории России, возросло до 25. Новый вариант, по ее словам, обнаружен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.
Ранее, 13 декабря, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусом в России стабилизировалась и начала постепенно снижаться. В данный момент более 800 тыс. человек в РФ проходят лечение от СOVID-19.