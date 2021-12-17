12:03 (мск), источник: Playboy
В Северной Корее запретили смеяться в течение 11 дней
В память об «отце нации».
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Северным корейцам запретили демонстрировать какие-либо признаки счастья в течение 11 дней. Это требование вступило в силу по случаю 10-летней годовщины смерти лидера страны Ким Чен Ира. Ограничения включают запрет на смех и алкоголь в течение периода траура. А сегодня, 17 декабря, в день годовщины смерти Ким Чен Ира, северокорейцам запретили ходить в продуктовые магазины.
«В период траура мы не должны употреблять алкоголь, смеяться или заниматься досугом. Даже если член вашей семьи умирает во время траура по Чим Чен Иру, вам не разрешается громко плакать, а тело необходимо вынести после того, как траур закончится. Люди не могут также отмечать собственные дни рождения, если они попадают в период этих 11 дней», — прокомментировал житель страны.
«В прошлом году многие люди, которых поймали в состоянии алкогольного опьянения во время траура, были арестованы как идеологические преступники. Их увезли и больше никогда не видели», — сообщает источник.
Ким Чен Ир, правивший королевством с 1994 года до 2011 года, умер от сердечного приступа в возрасте 69 лет. Он был отцом нынешнего верховного лидера Ким Чен Ына. Его правление совпало с одним из самых мрачных периодов в истории Северной Кореи — голодом середины 1990-х годов. По оценкам, тогда за четыре года умерло 3,5 миллиона человек.